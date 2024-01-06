"Ну мам": непоседливый котёнок не хочет возвращаться домой

Большинство детей обожают играть на улице, и это касается не только двуногих малышей, но и четвероногих. Котенку из видео тоже очень нравится веселиться на свежем воздухе, но, к сожалению, его мама не разрешает ему делать это слишком долго.

Когда кошка решила, что её ребенку пора возвращаться домой, она просто схватила его и понесла. Недовольный ее действиями котенок возмущался изо всех сил, но ничего не смог поделать. В конце концов, он еще слишком мал для более активных споров с матерью.