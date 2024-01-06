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Сообщество Без кота и жизнь не та 1898 постов • 493 подписчика подписаться
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"Ну мам": непоседливый котёнок не хочет возвращаться домой

"Ну мам": непоседливый котёнок не хочет возвращаться домой

Автор:
06 января 2024 09:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   котёнок   
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Не желающий возвращаться в дом котёнок закатил истерику, когда мама понесла его в помещение.

Большинство детей обожают играть на улице, и это касается не только двуногих малышей, но и четвероногих. Котенку из видео тоже очень нравится веселиться на свежем воздухе, но, к сожалению, его мама не разрешает ему делать это слишком долго.

Когда кошка решила, что её ребенку пора возвращаться домой, она просто схватила его и понесла. Недовольный ее действиями котенок возмущался изо всех сил, но ничего не смог поделать. В конце концов, он еще слишком мал для более активных споров с матерью.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   котёнок   
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4  комментария
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16k
Типа граф Час назад
Кстати , за шкирку брать можно только котят , взрослым котам и кошкам больно , потому что у них большой вес .
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
там котенку уже месяца два,..он себе киску искал)
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78k
Viktor 2 часа назад
С мамой не поспоришь!
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Alex Chebrikov

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