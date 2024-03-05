Рабочие пытаются закинуть утеплитель на крышу

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Можно вечно наблюдать, как течет вода, как горит огонь и как эти рабочие из Новокузнецка пытаются закинуть утеплитель на крышу.
Лень все-таки не всегда двигатель прогресса.
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Метки: Видео забавно новокузнецк рабочие умора утеплитель
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