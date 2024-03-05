FISHKINET
Сообщество Юмор 18490 постов • 3672 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Рабочие пытаются закинуть утеплитель на крышу

Рабочие пытаются закинуть утеплитель на крышу

Автор:
05 марта 2024 11:42
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   забавно   новокузнецк   рабочие   умора   утеплитель   
1585
1
1

Можно вечно наблюдать, как течет вода, как горит огонь и как эти рабочие из Новокузнецка пытаются закинуть утеплитель на крышу.

Лень все-таки не всегда двигатель прогресса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   забавно   новокузнецк   рабочие   умора   утеплитель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
92k
sapér Vodička 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Dabus 56 минут назад
Поясница-то потом, не бобо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ 57 минут назад
ну и наьуя нам эта веревка?
(святые из трущоб)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
jnkbxybr 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
240
dasn7 Час назад
Нужен Шурик с Напарником. (Демьяненко и Смирнов)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Teodor 2 часа назад
А Чабанюк не мог не засирать своими дурацкими титрами экран..?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

390692



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что происходит, когда 6 парней, оказываются заперты на необитаемом острове на 15 месяцев
Что происходит, когда 6 парней, оказываются заперты на необитаемом острове на 15 месяцев
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Подвиг, на который способна только женщина
Подвиг, на который способна только женщина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомир#ДТП#история#забавно#интересное#улыбнуло#собака#кот
#фото#автомобили#машина#аварии#позитив#кино#фильм#удивительно#Россия#съемка
#Прикол#люди#Юмор#факты#авто аварии#интересно#Китай#Реакция#Москва#Индия
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Дом, который построил муж Дом, который построил муж Быстрый способ открутить большую гайку Быстрый способ открутить большую гайку Реакция разных народов на появление зомби Реакция разных народов на появление зомби "Ни о чем не жалею": кот погрыз пакет с кошачьей мятой "Ни о чем не жалею": кот погрыз пакет с кошачьей мятой Тупой и ещё тупее: инцидент с вилочным погрузчиком на китайском складе Тупой и ещё тупее: инцидент с вилочным погрузчиком на китайском складе

На что жалуетесь?

Вернуться