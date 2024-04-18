Кот выбрал себе хозяина

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Порой не ты выбираешь питомца, а питомец выбирает тебя. Подросток решил взять кота из приюта. Один из пушистых обитателей сразу же расположил к себе.
Котик полез обниматься и помог молодому человеку определиться с выбором.
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PS Я примерно так женился в первый раз...