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Сообщество Без кота и жизнь не та 2261 пост • 510 подписчиков подписаться
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Кот выбрал себе хозяина

Кот выбрал себе хозяина

Автор:
18 апреля 2024 10:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   милота   приют   хозяин   
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Порой не ты выбираешь питомца, а питомец выбирает тебя. Подросток решил взять кота из приюта. Один из пушистых обитателей сразу же расположил к себе.

Котик полез обниматься и помог молодому человеку определиться с выбором.

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Метки: Видео   животные   кот   милота   приют   хозяин   
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18  комментариев
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442
DuckTales Час назад
Рыжие самые крутые )))
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1k
Андрей Граф 12 минут назад
хитрая рыжая морда )))
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1k
DimBr 13 минут назад
Милота какая)
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10k
vasilykopkov 22 минуты назад
Прикольно.
PS Я примерно так женился в первый раз...
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3k
Froll Полчаса назад
Это кот выбрал себе раба и сразу стал его метить.Теперь у котофея начнётся счастливая жизнь.
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1k
Михаил Полчаса назад
У меня так же практически было... из 11 котят у заводчика единственный котенок сразу залез на коленки и уснул!
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15k
котегRUS 43 минуты назад
они созданы друг для друга..))
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29k
Matrosskin 52 минуты назад
Кот такой - " о, всё, мой человек, беру!"
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202
r3mba4 Matrosskin Полчаса назад
Котей сразу своего признал, потому что мальчишка тоже в рыжей кофте был.
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18k
Majul Час назад
Чет что-то в глаз попало )
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3224 поста (3161 в горячем)

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