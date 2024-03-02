Мир не готов к этому: казахи изобрели бургер-самсу, приготовленный в тандыре

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Кто сказал, что нельзя сочетать "несочетаемое"? Напротив! Именно так рождаются действительно необычные и прикольные идеи. Например, в Казахстане придумали тандыр-бургер. И выглядит такой фаст-действительно очень аппетитно и сытно.
Скушали бы такой бургер?
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