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Мир не готов к этому: казахи изобрели бургер-самсу, приготовленный в тандыре

Мир не готов к этому: казахи изобрели бургер-самсу, приготовленный в тандыре

Автор:
02 марта 2024 09:57
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   ТАНДЫР   бургер   вкуснота   казахи   самса   
1147
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Кто сказал, что нельзя сочетать "несочетаемое"? Напротив! Именно так рождаются действительно необычные и прикольные идеи. Например, в Казахстане придумали тандыр-бургер. И выглядит такой фаст-действительно очень аппетитно и сытно.

Скушали бы такой бургер?


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Метки: Видео   Еда   ТАНДЫР   бургер   вкуснота   казахи   самса   
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6  комментариев
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DarkSkat93 Час назад
Прикольно. Название забавное, с таким звуком глохнут жигули
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92k
sapér Vodička Минуту назад
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513
Шэльмавье фон Шольценко 6 минут назад
бұл өте дәмді көрінеді.
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33k
Slonyash 8 минут назад
Я бы такое попробовал!
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7k
klop Полчаса назад
Видео не работает.
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740
Алексей Саушкин Час назад
Выглядит аппетитно ! Вопрос к содержимому?
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