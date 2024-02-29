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Дарт Вейдер отправился на стрельбище

Дарт Вейдер отправился на стрельбище

Автор:
29 февраля 2024 12:13
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Звёздные войны   Оружие   Прикол   дарт вейдер   стрельба   стрельбище   
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Одна из вещей, которая могла бы сделать Дарта Вейдера еще более опасным это огнестрельное оружие. И никакой световой меч не нужен!

Главное, чтобы его не обучали те же инструктора, что и исперских штурмовиков.

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Метки: Видео   Звёздные войны   Оружие   Прикол   дарт вейдер   стрельба   стрельбище   
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2  комментария
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7k
Roman 57 минут назад
Дарту, нашему, Вейдеру не нужны никакие пистолеты.

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Lexx 12 минут назад
иСперских штурмовиков может и плохо учили, но у них было хотя бы лучевое оружие, а не пороховые карамультуки.
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