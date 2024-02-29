Дарт Вейдер отправился на стрельбище

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Одна из вещей, которая могла бы сделать Дарта Вейдера еще более опасным это огнестрельное оружие. И никакой световой меч не нужен!
Главное, чтобы его не обучали те же инструктора, что и исперских штурмовиков.
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