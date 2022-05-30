FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 374 поста • 231 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
Если бы штурмовики никогда не промахивались

Если бы штурмовики никогда не промахивались

Автор:
30 мая 2022 10:54
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: star wars   Юмор   видео   звездные войны   меткость   прикол   штурмовики   
765
1
1
Многие люди, которые смотрели фильмы и сериалы по вселенной «Звёздные войны» знают, что штурмовики Галактической Империи практически никогда не попадают в цель. Мастера спецэффектов из проекта Corridor Digital решили исправить это недоразумение и сделать имперских штурмовиков очень меткими бойцами.

Штурмовики, которые стреляют и... попадают!

Если бы имперские штурмовики из фильмов «Звёздные войны» никогда не промахивались.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: star wars   Юмор   видео   звездные войны   меткость   прикол   штурмовики   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Antique computer 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
25k
SerGProS 11 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

738082



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
Тернистый путь Джеки Чана: гонконгский парнишка, влюбивший в себя миллионы зрителей
Тернистый путь Джеки Чана: гонконгский парнишка, влюбивший в себя миллионы зрителей
События на Украине 29- 30 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 29- 30 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Конверсия СВТ с вопросами
Конверсия СВТ с вопросами
Лошадь нетрадиционной ориентации: купленная за 9 млн рублей кобыла оказалась жеребцом
Лошадь нетрадиционной ориентации: купленная за 9 млн рублей кобыла оказалась жеребцом
Мастер на все щётки: уникальный пылесос 5 в 1 Roidmi EVA
Мастер на все щётки: уникальный пылесос 5 в 1 Roidmi EVA
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#интересное#люди#шоу бизнес#Спецоперация
#факты#интересно#прикол#Украина#сарказм#подборка
#история#СССР#Россия#истории#фотографии#в мире
Мастер на все щётки: уникальный пылесос 5 в 1 Roidmi EVA Мастер на все щётки: уникальный пылесос 5 в 1 Roidmi EVA Как не стоит разжигать костёр Как не стоит разжигать костёр Самостоятельный кот, которому не нужна помощь Самостоятельный кот, которому не нужна помощь У кота выдался трудный день У кота выдался трудный день Морж подшутил над фотографирующейся рядом с ним девушкой Морж подшутил над фотографирующейся рядом с ним девушкой Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти

На что жалуетесь?

Вернуться