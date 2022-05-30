Если бы штурмовики никогда не промахивались

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Многие люди, которые смотрели фильмы и сериалы по вселенной «Звёздные войны» знают, что штурмовики Галактической Империи практически никогда не попадают в цель. Мастера спецэффектов из проекта Corridor Digital решили исправить это недоразумение и сделать имперских штурмовиков очень меткими бойцами.
Штурмовики, которые стреляют и... попадают!
Если бы имперские штурмовики из фильмов «Звёздные войны» никогда не промахивались.
Источник:
АНТИФИШКИ
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