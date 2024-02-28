Как выглядит детский ракетный комплекс «Искандер»

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На просторах России начали продавать детский электромобиль «Искандер». Машинка предназначена для детей от 2 до 6 лет и способна разгоняться до 5 километров час.
Ракетный комплекс для самых маленьких
Стоимость игрушки составляет 35 тысяч рублей.
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Любой каприз за ваши деньги.
Интересно будет, когда соберутся 8-10 ребят на таких машинках и будут настреливать друг в друга