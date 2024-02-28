FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2494 поста • 850 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Военное
Как выглядит детский ракетный комплекс «Искандер»

Как выглядит детский ракетный комплекс «Искандер»

Автор:
28 февраля 2024 15:01
Сообщество : Военное
Метки: Видео   Прикол   военное   игрушка   искандер   ракетный комплекс   
1290
1
1

На просторах России начали продавать детский электромобиль «Искандер». Машинка предназначена для детей от 2 до 6 лет и способна разгоняться до 5 километров час.

Ракетный комплекс для самых маленьких

Стоимость игрушки составляет 35 тысяч рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Видео   Прикол   военное   игрушка   искандер   ракетный комплекс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
иванов дмитрий 2 часа назад
Ну что сказать? Молодцы китайцы.
Любой каприз за ваши деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
anpetrof 10 минут назад
Сколько тут хохлов набежало с минусами
...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владлен Каракуртович Романов 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
klop 22 минуты назад
А есть вариант зенитки Ким Чен Ын? Чтобы с детства учить детей как поступать с навальнистами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Дмитрий Полчаса назад
Эм.... на "Искандер" даже близко непохоже. Вообще не сображу, что стало "прототипом" для этой игрушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Шевченко 45 минут назад
Прекрастно и песни на утренник пусть такие будут ...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
semsi Час назад
дальность поражения какая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Ли Харви Освальд Час назад
Совсем уже е.б.а.ну.л.и.с.ь. Здравствуй ясли в сапогах!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев Час назад
Хана вам, пиндосовские супергерои
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vlamir Час назад
И хотдоги готовить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Пусть ребята учатся с молодых ногтей мочить бандерафашистов.и сатанинских содомитов ЗАПАДлоидных...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли 2 часа назад
По правде говоря, это шляпа - игрушка на один час, далее неинтересно
Интересно будет, когда соберутся 8-10 ребят на таких машинках и будут настреливать друг в друга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Kucher 2 часа назад
Продают у нас. А где изготавливают? Как обычно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Sheir 2 часа назад
Тот редкий случай, когда я рад, что мои дети уже выросли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 2 часа назад
Это - Искандер для мальчишек а на фото ниже - для мужчин....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

659645



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные...
Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия национализировали
Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия...
Набирающие популярность в сообществах
Странные игры и странный игрок
Странные игры и странный игрок
Намешалось
Намешалось
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересное#история#ДТП#кот#интересно#собака#США
#животные#автомобили#в мире#позитив#факты#авто аварии#дети#кино#фильм#Разное
#Юмор#автомир#люди#забавно#аварии#Автовсячина#инцидент#милота#Китай#подборка
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Американец случайно проглотил часть собачьей игрушки и запищал Американец случайно проглотил часть собачьей игрушки и запищал Кот играет со своим человеком Кот играет со своим человеком Кот встретил достойного противника Кот встретил достойного противника Позывной Бэтмен: мобилизованный шлёт горячий привет главе администрации Позывной Бэтмен: мобилизованный шлёт горячий привет главе администрации "Ах": шалость девушки в магазине с игрушками "Ах": шалость девушки в магазине с игрушками

На что жалуетесь?

Вернуться