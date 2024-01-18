Миссия невыполнима: пёс пытается стащить игрушку у спящего сородича

Если в доме живут несколько детей или животных, то постоянной борьбы за игрушки не избежать. Однако пес из этого видео сделал все по-другому.

Хороший мальчик оказался не промах: он дождался, пока его собрат уснет, и стащил из-под его лапы столь желаемую игрушку. Миссия казалась невыполнимой, но он справился.