Миссия невыполнима: пёс пытается стащить игрушку у спящего сородича

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Четвероногому герою видео приглянулась игрушка, которая была в зубах у его соплеменника. Питомец не стал вступать в конфликт, а просто дождался, пока обладатель игрушки уснёт.
Если в доме живут несколько детей или животных, то постоянной борьбы за игрушки не избежать. Однако пес из этого видео сделал все по-другому.
Хороший мальчик оказался не промах: он дождался, пока его собрат уснет, и стащил из-под его лапы столь желаемую игрушку. Миссия казалась невыполнимой, но он справился.
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