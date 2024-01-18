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Миссия невыполнима: пёс пытается стащить игрушку у спящего сородича

Миссия невыполнима: пёс пытается стащить игрушку у спящего сородича

Автор:
18 января 2024 08:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   игрушка   собаки   
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Четвероногому герою видео приглянулась игрушка, которая была в зубах у его соплеменника. Питомец не стал вступать в конфликт, а просто дождался, пока обладатель игрушки уснёт.

Если в доме живут несколько детей или животных, то постоянной борьбы за игрушки не избежать. Однако пес из этого видео сделал все по-другому.

Хороший мальчик оказался не промах: он дождался, пока его собрат уснет, и стащил из-под его лапы столь желаемую игрушку. Миссия казалась невыполнимой, но он справился.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   игрушка   собаки   
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