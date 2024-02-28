Малазийская студия печатает фигурки людей на 3D-принтере

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Фирма в Малайзии печатает реалистичные фигурки клиентов. Сперва человека сканируют в специальной комнате, а затем распечатывают на 3D-принтере.
Модельки получаются очень детализированными. На них можно увидеть даже шрамы и татуировки.
Цена вопроса 200 малайзийских ринггит или около 4000 рублей. Раскошелились бы на подобную фигурку?
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