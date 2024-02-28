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Малазийская студия печатает фигурки людей на 3D-принтере

Малазийская студия печатает фигурки людей на 3D-принтере

Автор:
28 февраля 2024 12:09
Метки: 3d принтер   Видео   Малайзия   креатив   печать   принтер   
921
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Фирма в Малайзии печатает реалистичные фигурки клиентов. Сперва человека сканируют в специальной комнате, а затем распечатывают на 3D-принтере.

Модельки получаются очень детализированными. На них можно увидеть даже шрамы и татуировки.

Цена вопроса 200 малайзийских ринггит или около 4000 рублей. Раскошелились бы на подобную фигурку?

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Метки: 3d принтер   Видео   Малайзия   креатив   печать   принтер   
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34k
Ego sum qui sum 4 минуты назад
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9k
Pravednik84 49 минут назад
Раскошелился бы, если б вдобавок к фигурке дали ссылку на файл для печати.
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