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Наглядно, почему не стоит прислоняться к дверям в метро

Наглядно, почему не стоит прислоняться к дверям в метро

Автор:
27 февраля 2024 09:50
Метки: Видео   Казань   Метро   двери   люди   не стоит прислоняться к дверям   неисправность   поломка   
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На перегоне произошел сбой открытия и закрытия двери. Из-за этого они ходили туда-обратно прямо во время движения.

На  остановочной платформе машинист устранил неисправность, а  состав продолжил движение.

Источник:

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Метки: Видео   Казань   Метро   двери   люди   не стоит прислоняться к дверям   неисправность   поломка   
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