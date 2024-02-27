Наглядно, почему не стоит прислоняться к дверям в метро

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На перегоне произошел сбой открытия и закрытия двери. Из-за этого они ходили туда-обратно прямо во время движения.
На остановочной платформе машинист устранил неисправность, а состав продолжил движение.
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