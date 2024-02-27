Наглядно, почему не стоит прислоняться к дверям в метро

В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени

Мужчина разбил створку турникета в метро, пытаясь пропустить девушек

Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет

Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за...

В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье

Безбилетник разбил створку турникета на станции метро