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Безумная дама разносит кафе

Безумная дама разносит кафе

Автор:
27 февраля 2024 08:51
Метки: Видео   америка   буная   кафе   конфликт   негатив   разнесла кафе   чернокожая дама   
1464
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Думаю, даже без знания иностранного языка вы ее поймете. Интересно, кончено, что послужило причиной конфликта, Но ведет себя главная героиня ролика максимально буйно и неадекватно.

К слову, вопрос - какой пример она подает ребенку?

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Метки: Видео   америка   буная   кафе   конфликт   негатив   разнесла кафе   чернокожая дама   
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Банан с утра не дали?
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anpetrof 4 минуты назад
Шизанутая мартышка с пальмы спустилась...
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2k
Legat 6 минут назад
Обезьяна создает, привычные для себя, условия обитания.
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6k
Pashuta Полчаса назад
Нарядив обезьяну в костюм, надев ей очки и ботинки - она не станет от этого джентльменом
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MrPalych Полчаса назад
тупая обезьяна!
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26k
Илларион Забродов 48 минут назад
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42k
Example 6.2.6 58 минут назад
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Trenzel2003 Час назад
И все таки некоторым не следовало типо эволюционировать. Внешне превратились в человека, а по сути животное.
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169
Андрей Час назад
Дикие животные должны жить на воле. Все попытки перенести их в комфортную по нашему мнению обстановку заканчивались крахом.
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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