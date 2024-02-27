Безумная дама разносит кафе

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Думаю, даже без знания иностранного языка вы ее поймете. Интересно, кончено, что послужило причиной конфликта, Но ведет себя главная героиня ролика максимально буйно и неадекватно.
К слову, вопрос - какой пример она подает ребенку?
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