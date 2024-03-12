Кот пытается укусить сосиску, которой нет

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Хозяин решил подшутить над своим котом и "скормить" ему сосиску, которой не существует. Тапки этого шутника не высохнут даже в пустыне!
Некоторые розыгрыши заходят слишком далеко. Вот они уже добрались до тех, кто безоговорочно нам доверяет, — до наших питомцев.
В этом ролике хозяин решил проверить, насколько верит ему его кот. Он изобразил перед шерстяным сосиску, которой не существовало в реальности. Питомец настолько не сомневался в действиях хозяина, что ему понадобилось сделать аж несколько укусов, чтобы заподозрить подвох.
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