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Сообщество Без кота и жизнь не та 2120 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот пытается укусить сосиску, которой нет

Кот пытается укусить сосиску, которой нет

Автор:
12 марта 2024 07:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   розыгрыш   сосиска   
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Хозяин решил подшутить над своим котом и "скормить" ему сосиску, которой не существует. Тапки этого шутника не высохнут даже в пустыне!

Некоторые розыгрыши заходят слишком далеко. Вот они уже добрались до тех, кто безоговорочно нам доверяет, — до наших питомцев.

В этом ролике хозяин решил проверить, насколько верит ему его кот. Он изобразил перед шерстяным сосиску, которой не существовало в реальности. Питомец настолько не сомневался в действиях хозяина, что ему понадобилось сделать аж несколько укусов, чтобы заподозрить подвох.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   розыгрыш   сосиска   
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4  комментария
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68k
Дворняга Час назад
Чтоб хозяину зарплату так выдавали
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8k
Alex 12 минут назад
Но насрано в тапках будет уже по настоящему )
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469
Добрый Самаритянин Час назад
Хорошо, что общество слабовидящих это не видит. Его бы порвали.
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19k
banzai7 Час назад
Это предательство
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