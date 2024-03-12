Кот пытается укусить сосиску, которой нет

Некоторые розыгрыши заходят слишком далеко. Вот они уже добрались до тех, кто безоговорочно нам доверяет, — до наших питомцев.

В этом ролике хозяин решил проверить, насколько верит ему его кот. Он изобразил перед шерстяным сосиску, которой не существовало в реальности. Питомец настолько не сомневался в действиях хозяина, что ему понадобилось сделать аж несколько укусов, чтобы заподозрить подвох.