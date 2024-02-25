Милая косуля чуть не довела до ручки доставучего парня

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Мужчина решил погладить животное без его одобрения, за что и поплатился. Этот презрительный взгляд он запомнит на всю жизнь.
Для тех, кто не в курсе, — косуля может атаковать. При встрече с благородным зверем вообще стоит замереть и тихонько пятиться назад.
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Для тех, кто не в курсе - диких животных ВООБЩЕ не надо трогать.