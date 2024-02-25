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Милая косуля чуть не довела до ручки доставучего парня

Милая косуля чуть не довела до ручки доставучего парня

Автор:
25 февраля 2024 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   Юмор   животные   косуля   крик   
4452
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Мужчина решил погладить животное без его одобрения, за что и поплатился. Этот презрительный взгляд он запомнит на всю жизнь.

Для тех, кто не в курсе, — косуля может атаковать. При встрече с благородным зверем вообще стоит замереть и тихонько пятиться назад.

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Метки: Видео   Реакция   Юмор   животные   косуля   крик   
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17  комментариев
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 8 часов назад
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36k
Опаньки 2 часа назад
нормально решает вопросы
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11k
Дмитрий 3 часа назад
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26k
Slawa49 5 часов назад
пошел бы медведя или волка погладил!
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26k
Slawa49 5 часов назад
теперь домой ехать! штанов запасных нет
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11k
Garpia121 6 часов назад
Почему она лежит, даже когда люди подошли? Может она травмирована? Ей помощь нужна, а не дурацкие тиктоки.
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11k
Дмитрий 6 часов назад
Иди к своей козе!- она ему сказала.
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4k
Владимир 7 часов назад
не бери меня за здесь!!!
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 7 часов назад
Он забыл о главном, сначала надо найти контакт с косулей, покормить....а потом уже дотрагиваться.
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5k
Очень Злой 7 часов назад
А где мужчина на видео?
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540
Александр 7 часов назад
Косуля да же не встала, так обозначила свои намерения.
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1k
Димыч 7 часов назад
"Для тех, кто не в курсе, косуля может атаковать."
____________________________________
Для тех, кто не в курсе - диких животных ВООБЩЕ не надо трогать.
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1k
liveevil 8 часов назад
Смех у девчёнки прикольный)
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Alex 8 часов назад
Два идиота.
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