Поролоновая стриптизерша может довести до увольнения директора северодвинской библиотеки

Начала танец ростовая кукла в халате врача, а закончила уже в чулках и трусиках, потряхивая огромными грудями перед виновниками торжества. Затем в руках стриптизерши появилась плеть, что было дальше описывать в новости, которую могут прочитать дети мы не будем.





Инцидент уже прокомментировал глава Северодвинска Игорь Арсентьев. «Заниматься такой дурью в рабочее время в библиотеке накануне такого важного для страны праздника – кощунство. Для меня все понятно в этой ситуации: другого решения, как увольнение руководителя, допустившего такую «вечеринку», попросту нет. На самом деле, я ждал с утра заявления по собственному желанию, надеюсь, у руководителя и активных участников этого действа хватит совести принести публичные извинения».