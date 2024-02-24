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Поролоновая стриптизерша может довести до увольнения директора северодвинской библиотеки

Поролоновая стриптизерша может довести до увольнения директора северодвинской библиотеки

Автор:
24 февраля 2024 11:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 23 февраля   Видео   Поролоновая стриптизерша   библиотека   поздравили   праздник   
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Северодвинские «культурные» библиотекари весьма своеобразно поздравляли своих мужчин: вместо чаепитий и пирогов, дамы заказали своим коллегам поролоновую стриптизершу...

Начала танец ростовая кукла в халате врача, а закончила уже в чулках и трусиках, потряхивая огромными грудями перед виновниками торжества. Затем в руках стриптизерши появилась плеть, что было дальше описывать в новости, которую могут прочитать дети мы не будем.


Инцидент уже прокомментировал глава Северодвинска Игорь Арсентьев. «Заниматься такой дурью в рабочее время в библиотеке накануне такого важного для страны праздника – кощунство. Для меня все понятно в этой ситуации: другого решения, как увольнение руководителя, допустившего такую «вечеринку», попросту нет. На самом деле, я ждал с утра заявления по собственному желанию, надеюсь, у руководителя и активных участников этого действа хватит совести принести публичные извинения».


Жители в комментариях такой перфоманс не одобрили, тем более в «храме культуры». Горожане пишут: 

«На другое поздравление мужчин мозгов не хватило ???»

«Безвкусица и нелепица полнейшая, как такое вообще в голову могло прийти устроителям»

«Вы в курсе, что сейчас идёт СВО и наши настоящие защитники отечества мужчины и женщины в том числе гибнут убирая с земли всякую мразь. По вашему это весело ?!»

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Метки: 23 февраля   Видео   Поролоновая стриптизерша   библиотека   поздравили   праздник   
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77  комментариев
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59k
alertol 9 часов назад
С этими охотами на "голые вечеринки" кто-то похоже помешался. Лютый стёб получился, вместо увольнения надо наоборот премию таким давать, и поставить на место тех кто такое пытается запрещать как либо.
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4k
Lurds 44 минуты назад
злопыхатели были всегда, но сейчас они вошли во вкус и упорно толкают нас к новому 37-му... а всяким "проверялщикам" из всяких министерств и ведомств хочется сказать - ОСТАНАВИТЕСЬ!
Мэру Северодвинска больше нечего делать как комментировать это? (затрудняюсь назвать его инцидентом) в Северодвинске других нерешенных проблем нет?
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1k
Татьяна Баженова 44 минуты назад
Сколько же можно соревноваться в прыжках по граблям? Неужели мозгов не хватает понимать неуместность таких "подарков"?
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420
Alex Roland 51 минуту назад
Тем временем в библиотеке Екатеринбурга
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15k
Vital Idol Час назад
цель такого инфоповода достигнута! электорат обсуждает куклу, а не 2-х летнюю годовщину и ход операции "киевзатридня"....
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42k
Сергей 2 часа назад
Где они такую страмину выкопали.
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6k
Атомный Крот 2 часа назад
Ну дурь, конечно, несусветная, соглашусь. Не ресторан все же, где все бухие и полапать пытаются, али там денежку в трусы исполнительнице засунуть.

Все же культурное учреждение, свет просвещения в массы нести должно.

Нахрена это все в сеть-то выкладывать было? Похвастаться хотелось, что ли? Или это реклама танцовщицы?
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Горец Ю 3 часа назад
Ужас!
Культ работники опустились до дна... От них мы всегда ждём качественных номеров. Это - ПОШЛОСТЬ в квадрате!((((
Плюс пропаганда ЛГБТ.
Если собрались на квартире и провели свободное время так - претензий нет. Но в библиотеке....
Даже школьники поводят вечеринки на съёмных объектах (дачи, дома, квартиры). А у этих ума не хватило телефоны изъять (((. Про суровое время отдельный разговор.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
Скажите пЖалста, Северодвинская библиотека может САМОСТОЯТЕЛЬНО, индивидуально, коллективно....хде-то глубоко внутри.....решать таки самим как и что праздновать!
Это не нарушало ни один закон и не повергло в шок чью нибудь моральную установку.
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2k
Bilulik 3 часа назад
Ну почему, если стриптизёрша (даже кукла), то обязательно в чепчике медсестры?
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1k
Александр 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
иванов дмитрий 4 часа назад
Наверное тяжело сейчас тамоде на свадьбе с конкурсами и развлечениями.)))
Того и гляди, кто нибудь настучит и превлекут....
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913
Максим Химки 4 часа назад
Да уж. Что там в коллективе за атмосфера и как они отмечают праздники это их дело. Но что за привычка всё сливать в вконтаты ,инстаграмы ипрочие соцсети. Ну на самом деле безвкусица какая то , но если людям нравица , почему нет. Но нафиг эти хвастаться в сети, да и не чем по сути. Короче сами себе проблемы создают своими постами .
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3k
Daimos 5 часов назад
Теперь из развлечений можно только в шахматы играть?
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83
Аврашалом Маркович Daimos 4 часа назад
Ни в коем случае! Там можно съесть офицера, а это дискредитация, будет проверка как минимум.
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2k
Igor Grishaev 5 часов назад
Страшненькую какую стриптизёршу нашли. Сэкономил директор, мужики, естественно, недовольны.
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8k
Умница-красавица 5 часов назад
Что грустно? Да то, что все это безвкусица и плебейство. Вдвойне печально наблюдать это в среде работников культуры, так сказать.. Сама ценю хорошую шутку «с перчинкой» и здоровый стеб, но это, просто
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2k
Duke_kir 5 часов назад
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1k
kolobok263 5 часов назад
координаты моральных ценностей у населения конкретно съехали
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153
zuckergut 5 часов назад
Просто нужно увольнять тех кто внутряки снимает! У жены на работе раньше было золотое правило, никогда не снимать то что происходит на корпоративе. Снял разок, всё больше тебя не пригласят
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1k
Олег 6 часов назад
Ох и доиграются эти туповатые ханжи с морализаторством своим.
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