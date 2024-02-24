Поролоновая стриптизерша может довести до увольнения директора северодвинской библиотеки

Северодвинские «культурные» библиотекари весьма своеобразно поздравляли своих мужчин: вместо чаепитий и пирогов, дамы заказали своим коллегам поролоновую стриптизершу...
Начала танец ростовая кукла в халате врача, а закончила уже в чулках и трусиках, потряхивая огромными грудями перед виновниками торжества. Затем в руках стриптизерши появилась плеть, что было дальше описывать в новости, которую могут прочитать дети мы не будем.
Инцидент уже прокомментировал глава Северодвинска Игорь Арсентьев. «Заниматься такой дурью в рабочее время в библиотеке накануне такого важного для страны праздника – кощунство. Для меня все понятно в этой ситуации: другого решения, как увольнение руководителя, допустившего такую «вечеринку», попросту нет. На самом деле, я ждал с утра заявления по собственному желанию, надеюсь, у руководителя и активных участников этого действа хватит совести принести публичные извинения».
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Жители в комментариях такой перфоманс не одобрили, тем более в «храме культуры». Горожане пишут:
«На другое поздравление мужчин мозгов не хватило ???»
«Безвкусица и нелепица полнейшая, как такое вообще в голову могло прийти устроителям»
«Вы в курсе, что сейчас идёт СВО и наши настоящие защитники отечества мужчины и женщины в том числе гибнут убирая с земли всякую мразь. По вашему это весело ?!»
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Мэру Северодвинска больше нечего делать как комментировать это? (затрудняюсь назвать его инцидентом) в Северодвинске других нерешенных проблем нет?
Все же культурное учреждение, свет просвещения в массы нести должно.
Нахрена это все в сеть-то выкладывать было? Похвастаться хотелось, что ли? Или это реклама танцовщицы?
Культ работники опустились до дна... От них мы всегда ждём качественных номеров. Это - ПОШЛОСТЬ в квадрате!((((
Плюс пропаганда ЛГБТ.
Если собрались на квартире и провели свободное время так - претензий нет. Но в библиотеке....
Даже школьники поводят вечеринки на съёмных объектах (дачи, дома, квартиры). А у этих ума не хватило телефоны изъять (((. Про суровое время отдельный разговор.
Это не нарушало ни один закон и не повергло в шок чью нибудь моральную установку.
Того и гляди, кто нибудь настучит и превлекут....
Вы сразу предупреждайте, что Русский язык для Вас иностранный (и, похоже, запрещённый к изучению). Возможно Вас пожалеют...
Мне Вас жаль. Тяжело в гейропах под ником "Иванов Дмитрий"? Вы пишете "иванов дмитрий".(заметьте пишу Ваш ник с прописных, по правилам Русского языка... А "Русский язык" пишу с прописных из уважения к ЯЗЫКУ) !
Хотя... Я могу и сильно ошибаться... Сейчас смартфоны доступны и дошкольникам, которые не знают правописания.
Вишванатан как лев сражался, пробил ферзём он Дзюбе в гланды.
Дацюк слона зря не заметил, теперь тот слон торчит из глаза.
Знай наших! – прокричал гроссмейстер, Стасюк-подлец сбежал, зараза.
С татарами могут возникнуть непонятки.