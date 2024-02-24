Не рассчитал: кот попытался умыть хозяйку, но не учел, что ее «шерсть» длиннее

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У котиков все просто. Если есть волосяное, значит, это надо умыть. А мы все знаем, что котики умываются с помощью своего языка.
Кот из этого видео сидел рядом с хозяйкой и обнаружил, что ее волосы не слишком чисты, поэтому он применил свой привычный способ очищения. Но пушистик не учел один важный момент, что «шерсть» хозяйки во много раз длиннее кошачьей.
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