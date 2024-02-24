Не рассчитал: кот попытался умыть хозяйку, но не учел, что ее «шерсть» длиннее

Кот из этого видео сидел рядом с хозяйкой и обнаружил, что ее волосы не слишком чисты, поэтому он применил свой привычный способ очищения. Но пушистик не учел один важный момент, что «шерсть» хозяйки во много раз длиннее кошачьей.

