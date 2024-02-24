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Сообщество Без кота и жизнь не та 2060 постов • 507 подписчиков подписаться
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Не рассчитал: кот попытался умыть хозяйку, но не учел, что ее «шерсть» длиннее

Не рассчитал: кот попытался умыть хозяйку, но не учел, что ее «шерсть» длиннее

Автор:
24 февраля 2024 11:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   волосы   животные   забавно   кот   шерсть   
3004
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У котиков все просто. Если есть волосяное, значит, это надо умыть. А мы все знаем, что котики умываются с помощью своего языка.

Кот из этого видео сидел рядом с хозяйкой и обнаружил, что ее волосы не слишком чисты, поэтому он применил свой привычный способ очищения. Но пушистик не учел один важный момент, что «шерсть» хозяйки во много раз длиннее кошачьей.

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Метки: Видео   Юмор   волосы   животные   забавно   кот   шерсть   
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3  комментария
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1k
vadimbar 6 часов назад
Ролик не воспроизводится.
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7k
klop 5 часов назад
Видео не работает.
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Vladimir 6 часов назад
Как же котейка свою хозяйку любит!!!
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