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В Китае резко похолодало на 50 градусов. Тысячи птиц замёрзли заживо

В Китае резко похолодало на 50 градусов. Тысячи птиц замёрзли заживо

Автор:
21 февраля 2024 08:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   вмерзли   жутко   зима   лед   птицы   холод   
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В западной провинции (регионе) Китая Синьцзян температура воздуха опустилась с одного градуса тепла до минус 52,3 градуса мороза, из-за чего птицы начали замерзать заживо в водоёмах. Такая температура стала рекордом за последние 64 года наблюдений.

«Показатель в городе Туэрхонг уезда (района) Фуюнь достигал уровня в минус 51,5 градуса, такую температуру устанавливали 21 января 1960 года», — уточнили в сообщении.


По данным Министерства транспорта КНР, в провинциях Внутренняя Монголия и Синьцзян, а также Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян уже перекрыты 43 участка дорог. В Национальной метеослужбе предупредили, что сильные морозы в стране продлятся до 22 февраля. Кроме того, похолодания могут прийти в северо-восточный Китай, центральную провинцию Хубэй и Хунань на юге.

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Метки: Видео   в мире   вмерзли   жутко   зима   лед   птицы   холод   
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23  комментария
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8k
Анатолий Час назад
Кто там говорил, что нет климатического оружия?
А это сто такое?
А у нас что твориться?
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3k
Pioner76 10 минут назад
HAARP. Климат управляется уже 60 лет.
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9k
Vалѣнтиныч 13 минут назад
15-20 градусов за полчаса - это как минимум шторм (если не хуже).
50 градусов за какое время? Если за час- всем тризда!
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10k
Zhora Полчаса назад
А местным я думаю это только по кайфу - охотиться на уток не надо, пошёл наковырял да и всё.
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17k
ss 48 минут назад
Глобальное потепление не даёт людям роздыха. Всё давит и давит. Безобразие! Когда же климатологи начнут нам разъяснять о том, что это всё от выбросов СО2?!...

Хотя стоп! А может быть это так побороли глобальное потепление вентиляторы, солнечные панели и электротележки?
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10
Владимир Сергеев Час назад
автор намеренно не указал единицы измерения температуры?
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38
Иван Сивиркин Час назад
Интересно, за какой период времени так резко похолодало?
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1k
Бэмсяра Час назад
что то все больше походит на фильм "послезавтра"....
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6k
satra 2 часа назад
Ссылка coub.com
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542
Юрий Алматы 2 часа назад
Вот бы у нас также замерзли, вместе с клячами, которые их подкармливают (птиц, котов, собак) рядом со стоянкой, от первых всё вокруг в дерьме (каждое утро автовладельцы дружно оттирают его от своих машин), и от вторых много мусора, да еще и крысы появляются из-за них.
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6k
AlexAndEr 2 часа назад
Птичек жалко...
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9k
Бритва 2 часа назад
попались, как клиенты банка киви
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11k
hairov 2 часа назад
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