В Китае резко похолодало на 50 градусов. Тысячи птиц замёрзли заживо

«Показатель в городе Туэрхонг уезда (района) Фуюнь достигал уровня в минус 51,5 градуса, такую температуру устанавливали 21 января 1960 года», — уточнили в сообщении.

По данным Министерства транспорта КНР, в провинциях Внутренняя Монголия и Синьцзян, а также Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян уже перекрыты 43 участка дорог. В Национальной метеослужбе предупредили, что сильные морозы в стране продлятся до 22 февраля. Кроме того, похолодания могут прийти в северо-восточный Китай, центральную провинцию Хубэй и Хунань на юге.