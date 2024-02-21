В Китае резко похолодало на 50 градусов. Тысячи птиц замёрзли заживо

В западной провинции (регионе) Китая Синьцзян температура воздуха опустилась с одного градуса тепла до минус 52,3 градуса мороза, из-за чего птицы начали замерзать заживо в водоёмах. Такая температура стала рекордом за последние 64 года наблюдений.
«Показатель в городе Туэрхонг уезда (района) Фуюнь достигал уровня в минус 51,5 градуса, такую температуру устанавливали 21 января 1960 года», — уточнили в сообщении.
По данным Министерства транспорта КНР, в провинциях Внутренняя Монголия и Синьцзян, а также Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян уже перекрыты 43 участка дорог. В Национальной метеослужбе предупредили, что сильные морозы в стране продлятся до 22 февраля. Кроме того, похолодания могут прийти в северо-восточный Китай, центральную провинцию Хубэй и Хунань на юге.
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А это сто такое?
А у нас что твориться?
50 градусов за какое время? Если за час- всем тризда!
Хотя стоп! А может быть это так побороли глобальное потепление вентиляторы, солнечные панели и электротележки?
Если так важно, то можно и в Фаренгейтах, но зачем? Мы же пользуемся шкалой Цельсия.