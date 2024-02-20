Жители небольшого городка попрощались с водителем автобуса, уходящим на пенсию

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В небольшом населенном пункте, расположенном в окрестностях Барселоны, жители решили сделать сюрприз водителю, который уходил на пенсию. Люди собрались на остановке и горячо поприветствовали мужчину в его последний рабочий день на данном маршруте.
Мужчина долгие годы работал в данном населённом пункте и уже стал родным для многих жителей. Водитель был тронут повышенным вниманием к своей персоне и не смог сдержать слёз.
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