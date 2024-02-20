FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1047 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь
Жители небольшого городка попрощались с водителем автобуса, уходящим на пенсию

Жители небольшого городка попрощались с водителем автобуса, уходящим на пенсию

Автор:
20 февраля 2024 12:04
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Реакция   барселона   водитель   добро   люди   пенсия   
923
1
1

В небольшом населенном пункте, расположенном в окрестностях Барселоны, жители решили сделать сюрприз водителю, который уходил на пенсию. Люди собрались на остановке и горячо поприветствовали мужчину в его последний рабочий день на данном маршруте.

Мужчина долгие годы работал в данном населённом пункте и уже стал родным для многих жителей. Водитель был тронут повышенным вниманием к своей персоне и не смог сдержать слёз.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Видео   Реакция   барселона   водитель   добро   люди   пенсия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
829
Шурман Час назад
Видео из 5терочки класс :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

787014



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке
На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и...
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие сериалы 2023 по мнению metacritic
Лучшие сериалы 2023 по мнению metacritic
Андрей Разин обратился к прокурору за использование песен в фильме «Слово пацана»
Андрей Разин обратился к прокурору за использование песен в фильме «Слово пацана»
Израилю можно, а нам нельзя?
Израилю можно, а нам нельзя?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#интересно#машина#история#подборка#ДТП#полиция#улыбнуло#США
#фото#Прикол#люди#автомобили#интересное#Реакция#кино#аварии#авто аварии#природа
#в мире#забавно#факты#автомир#кот#фильм#позитив#знаменитости#Китай#Россия
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? Очень милое общение ветеринара c напуганной собакой Очень милое общение ветеринара c напуганной собакой От улыбки хмурый день светлей От улыбки хмурый день светлей Женщина от страха несколько раз потеряла сознание на аттракционе Женщина от страха несколько раз потеряла сознание на аттракционе Собачья пенсия: покормили, почесали и покатали Собачья пенсия: покормили, почесали и покатали Забавная реакция девочки, впервые увидевшей мир сквозь стёкла очков Забавная реакция девочки, впервые увидевшей мир сквозь стёкла очков

На что жалуетесь?

Вернуться