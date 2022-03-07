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Очень милое общение ветеринара c напуганной собакой

Очень милое общение ветеринара c напуганной собакой (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 10:01
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Реакция   добро   животные   люди   собака   
472
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Некоторые ветеринары настоящие волшебники. Посмотрите, как сотрудник ветеринарной клиники выманивает из угла напуганного пса.
Сперва мужчина дал понять псу, что настроен дружелюбно. Затем ветеринар помог животному почувствовать себя защищенным и начал выманивать его из «убежища» с помощью вкусняшек.

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Метки: Ветеринар   Реакция   добро   животные   люди   собака   

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2  комментария
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21k
hebpat Полчаса назад
пёс как бы говорит, да ну тебя, ластишься ластишься, а потом яйца чик-чик
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22k
Ватаку Накомоде 8 минут назад
И очередь под дверью кабинета такая "Да сколько можно то?! Они там что, чай пьют?"))

P. S. а видео да, милое)
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