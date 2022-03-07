Очень милое общение ветеринара c напуганной собакой

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Некоторые ветеринары настоящие волшебники. Посмотрите, как сотрудник ветеринарной клиники выманивает из угла напуганного пса.
Сперва мужчина дал понять псу, что настроен дружелюбно. Затем ветеринар помог животному почувствовать себя защищенным и начал выманивать его из «убежища» с помощью вкусняшек.
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P. S. а видео да, милое)