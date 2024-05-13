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Сообщество Без кота и жизнь не та 2369 постов • 515 подписчиков подписаться
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Храбрая девочка спасла котёнка

Храбрая девочка спасла котёнка

Автор:
13 мая 2024 07:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   животные   канализация   кот   котёнок   кошка   
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Девочка пришла на помощь котёнку, застрявшему в ливневой канализации. Очевидец запечатлел момент спасения животного.

Нас всегда вдохновляют истории спасения кошек, собак и других животных. Ведь зачастую они не могут сами себе помочь, и человек остается для них единственным шансом на спасение. И случай из видео — яркий тому пример.

Котенок каким-то образом забрался за решетку ливневой канализации и застрял там. Однако пушистику повезло, ведь к нему на помощь пришла храбрая девочка. Она не побоялась залезть туда и вытащить несчастного котофея. В итоге непутевый проказник был спасен и теперь вместо жизни на холодной улице его будет ждать тёплый дом и любящая семья.

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Метки: Видео   Спасение   животные   канализация   кот   котёнок   кошка   
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7  комментариев
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877
Алексей Игошин Час назад
Вот так они и находят себе хозяев, хитрый ход от котофеев.
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8k
Евгений Д 40 минут назад
Молодец.
Спасла кошачью душу.
И себе + в карму взяла.
Котенок- что то еле шевелится- видно там бедняга долго сидел ?
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330
Xiks 47 минут назад
Как бы ни ругали подрастающее поколение но всегда будет свой Прометей. А без него не будет следующего поколения.
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34k
Slonyash 55 минут назад
Молодец девочка! Дай бог счастья в жизни за спасенную жизнь!
Котенка бы только хорошо ветеринару показать, как то он странно сжался.
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28k
Влад Час назад
Девочка молодец, хотя не понятно при чем тут смелость. Интересно, вот той толпе мужиков, которые, ноги которых в кадре мелькают, поднять решетку в облом было?
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1k
kolobok263 Час назад
это хорошо, что потом эту девочку не пришлось спасать спасателям
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
И котёнка назовут Оно...
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