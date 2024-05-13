Храбрая девочка спасла котёнка

Нас всегда вдохновляют истории спасения кошек, собак и других животных. Ведь зачастую они не могут сами себе помочь, и человек остается для них единственным шансом на спасение. И случай из видео — яркий тому пример.

Котенок каким-то образом забрался за решетку ливневой канализации и застрял там. Однако пушистику повезло, ведь к нему на помощь пришла храбрая девочка. Она не побоялась залезть туда и вытащить несчастного котофея. В итоге непутевый проказник был спасен и теперь вместо жизни на холодной улице его будет ждать тёплый дом и любящая семья.