Храбрая девочка спасла котёнка

Девочка пришла на помощь котёнку, застрявшему в ливневой канализации. Очевидец запечатлел момент спасения животного.
Нас всегда вдохновляют истории спасения кошек, собак и других животных. Ведь зачастую они не могут сами себе помочь, и человек остается для них единственным шансом на спасение. И случай из видео — яркий тому пример.
Котенок каким-то образом забрался за решетку ливневой канализации и застрял там. Однако пушистику повезло, ведь к нему на помощь пришла храбрая девочка. Она не побоялась залезть туда и вытащить несчастного котофея. В итоге непутевый проказник был спасен и теперь вместо жизни на холодной улице его будет ждать тёплый дом и любящая семья.
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Спасла кошачью душу.
И себе + в карму взяла.
Котенок- что то еле шевелится- видно там бедняга долго сидел ?
Котенка бы только хорошо ветеринару показать, как то он странно сжался.