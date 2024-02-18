Найдена одна из причин опозданий парней на свидания: в сети поделились принципом надевания килта

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Для создания классического килта требуется около 7 метров тартана шириной 150 см и плотностью 630гр. А его вес составляет примерно 5 кг.
Не думала, что это столь функциональная штука.
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Пока килт наденешь, полстраны уже захвачено.
;-)
А девушкам нравятся килты?
В Горной Шотландии (Highlands), с её дождливым климатом и гористым рельефом, большой плед был незаменим. Он давал свободу движений, согревал, быстро высыхал, чего нельзя было сказать о брюках. На ночь он превращался в тёплое одеяло. Когда в бою требовалась максимальная свобода движений, плед можно было легко сбросить и нестись в атаку без одежды.
И - да ширина нифига не 70 сантимов. А метра полтора.
Если использовать полотно в 70см шириной, верх вообще будет нечем прикрыть