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Найдена одна из причин опозданий парней на свидания: в сети поделились принципом надевания килта

Найдена одна из причин опозданий парней на свидания: в сети поделились принципом надевания килта

Автор:
18 февраля 2024 12:14
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   килт   мужчина   одежда   познавательно   удивительно   шотландия   
2509
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Для создания классического килта требуется около 7 метров тартана шириной 150 см и плотностью 630гр. А его вес составляет примерно 5 кг.

Не думала, что это столь функциональная штука.

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Метки: интересно   килт   мужчина   одежда   познавательно   удивительно   шотландия   
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11  комментариев
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58k
turyst Час назад
Вот так их англичане и победили.

Пока килт наденешь, полстраны уже захвачено.
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9k
Лаврентий 21 минуту назад
А ещё под него не одевали трусы, поэтому шотландские десантники деморализуют атакуемого противника ещё до приземления...
;-)
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9k
Бритва Полчаса назад
"опоздал на свидание, потому что смотрел видосики про то, как надевают килт".
А девушкам нравятся килты?
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272
Рома 36 минут назад
А што такое "ГР" ? ---"650 ГР" ?
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2k
Мария Коненкова 52 минуты назад
Это называется, как одевались, когда не умели шить. Пародия на одежду. Всё это - на булавках, на завязках, на ремнях - формально, конечно, одежда... Когда придумали штаны и рукава - произошёл прорыв в эволюции костюма.
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58k
turyst Час назад
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1k
Hard.NET Час назад
А если прийти хотя-бы в бриге (в идеале - в готике или подобных полных доспехах) - то смело можно опаздывать на полчаса - час )))))
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