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Познавательное видео о том, как на фабриках делают имитированное мясо краба.
При изготовлении крабовых палочек ни один краб не пострадал.
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Я покупаю регулярно в рыбном магазине, цена от 80 до 150 руб. за пачку 200 гр. Люблю салат "Розовый фламинго", в который добавляют крабовые палочки.
То есть получается килограмм стоит от 400 до 750 руб., тогда, как мясо натурального краба стригуна и волосатика от 2 тыс., камчатского от 4 тыс. за 1 кг.