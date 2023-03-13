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Как делают крабовые палочки

Как делают крабовые палочки

Автор:
13 марта 2023 12:11
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: видео   имитация   интересно   как это сделано   крабовые палочки   познавательно   
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Познавательное видео о том, как на фабриках делают имитированное мясо краба.


При изготовлении крабовых палочек ни один краб не пострадал.


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Метки: видео   имитация   интересно   как это сделано   крабовые палочки   познавательно   
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10  комментариев
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1k
Жирный бот 2 часа назад
да уж, самое забавное, когда я купил детям настоящего камчатского краба, они не стали его есть, т.к он не похож по вкусу на крабовые палочки)
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19k
Mexanik79 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
Сергей 58 минут назад
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20k
Davy Jones 58 минут назад
Это не крабовые палочки, это палочки Арахнидов из Звёздного Десанта, вас обманули.

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22k
ЦСКА Час назад
Все вполне приемлимо! Чистенько! Крысы не гуляют, сотрудники в спецсредствах! Жаль только изначальное сырье не показали...
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
это не нашенские это чужие, наши то уж точно из краба )))))) (сарк)
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4k
Григорий 2 часа назад
крабовые тряпочки
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11k
Евгений 2 часа назад
Вполне нормальный продукт. Если бы его не продавали по цене натурального краба, было бы вообще норм.
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