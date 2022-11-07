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Необычный инструмент для починки одежды

Необычный инструмент для починки одежды

Автор:
07 ноября 2022 09:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Приспобление   видео   инструмент   интересно   одежда   ремонт одежды   
1061
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Простое и полезное устройство для ремонта некоторых видов одежды. Носки, получается, теперь можно не выкидывать?
Утерянные технологии из девяностых.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Приспобление   видео   инструмент   интересно   одежда   ремонт одежды   
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9  комментариев
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7k
Invertor 2 часа назад
Каких нахрен 90-х!?
МАШИНКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ПЕТЕЛЬ НА ЧУЛКАХ АРТЕЛЬ СПЕЦМЕХАНИК ЛЕНИНГРАД СССР 1951 год
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2k
Стебан Похабыч 37 минут назад
Каникулы вроде закончились?
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1k
Dwarf61 55 минут назад
Миллениалы, my ass...
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5k
heta Час назад
Штопай нас, штопай полностью!
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10k
Vacony 2 часа назад
это что за магия ?
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6k
Алексей 2 часа назад
Бабуля подобные дырки зашивала просто используя лампочку)
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72k
Viktor 2 часа назад
И с такими справится?

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