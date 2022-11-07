Необычный инструмент для починки одежды

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Простое и полезное устройство для ремонта некоторых видов одежды. Носки, получается, теперь можно не выкидывать?
Утерянные технологии из девяностых.
Источник:
АНТИФИШКИ
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