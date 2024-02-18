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Тюменские дети развлекаются тем, что прыгают в кучу снега с высоты

Тюменские дети развлекаются тем, что прыгают в кучу снега с высоты

Автор:
18 февраля 2024 11:51
Метки: Видео   Тюмень   высота   дети   зима   развлечение   сугроб   
1396
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В комментариях к посту жители отметили, что такие игры могут закончиться переломами.

В Тюмени заметили ребят, прыгающих с большой высоты в кучу снега. Сразу так захотелось вернуться в детство», — указано в соцсети.


В комментариях к посту жители отметили, что такие игры могут закончиться переломами.


«Лучше ведь ноги переломать себе», — возмутилась тюменка Ольга.


«Выглядит небезопасно», — добавил Антон.


«Не все потеряно, ребятки молодцы, снегу подкидывают», — отметил Игорь.

Источник:

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Метки: Видео   Тюмень   высота   дети   зима   развлечение   сугроб   
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23  комментария
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4k
kuchipachi 2 часа назад
Ребята сами кучу делают и в нее прыгают. Поэтому попадание на твёрдые неожиданные предметы в куче практически исключены, а если снег не слежавшийся, то ничего не будет, главное правильно сгруппироваться. Пусть развлекаются так, чем других подростков будут бить или помойки поджигать
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512
Guilty Pleasure 51 секунду назад
ВОТ ЭТО ДЕТСТВО!
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9k
Шамсуддин 9 минут назад
у нас снега нет
мы в песок прыгали да ещё и сальто
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140
zuckergut 9 минут назад
Красавчики, я первые сальтухи учился прыгать в снег с гаражей. Потом с трансформаторных подстанций (высоких, советских) прыгали. Тем более тут кучу сами себе насыпали, можно уверенно прыгать. У меня как-то старший брат прыгнул в сугроб на розочку от бутылки, всю коленку себе разворотил, благо инвалидом после этого не остался
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109
SeledkinStar 21 минуту назад
Мы тоже в детстве прыгали с гаражей в кучу снега.. Мужчина - это случайно выживший мальчик.
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17k
Kucher 24 минуты назад
Да ладно. А то мы когда-то так не развлекались. Мы вон в детстве с ещё большей высоты по стальному тросу скатывались, взявшись за него через толстую тряпку, чтоб руки не обжечь. Я б теперь даже лезть на ту вышку не решился.
Просто мы, увы, повзрослели и смотрим на самих себя, в лице наших детей, с осуждением.
Они прохожих не задирают, не воруют, не дерутся, в монитор уткнувшись не сидят.
Одно жаль. В их возрасте я в школьном кружке радиоделом занимался, на стадионе "Динамо" самбо, и в аэроклубе прыгал. И по родительскому кошельку это не било. А теперь много бесплатных секций? Про аэроклубы я вообще молчу, во многих городах их просто позакрывали, а где остались за прыжки платить надо и немало.
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1k
Тимур 24 минуты назад
Всё детство прыгал, ничего, выжил.
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6k
Ronin Полчаса назад
И что такого мы в детстве сами набивали сугробы и прыгали с третьего и даже пятого этажа этажа, а те кто вырос в более суровых условиях дальнего севера так вообще не заморачивались с сугробами они и так всегда были.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Пусть не льстят себе. Высота для детского сада. Похоже, трусливым немного славы захотелось))
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Нормально , сами в детстве и не с таких высот сегали , и в сугробы и в песок )
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315
Александр Портениер Полчаса назад
А как-же козырьки над подъездом ,вся страна с них прыгала невзирая на заборчики и всякие столбики их всё равно под снегом не видно.
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3k
Froll 36 минут назад
Вполне нормальное развлечение для парней.А вот летом можно пойти в лес ближайший и выкопать землянку с печкой.
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16k
GROMOZEKA 36 минут назад
Вспоминается прочитанный в сети дневник мальчика
« Прыгали с парнями с гаража. На третьем заходе Ржавый спрыгнул и сломал себе ногу, потом прыгнул я и сломал ему руку. Не знаю, как он завтра в гипсе прыгать будет.»
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14k
кот базилий 40 минут назад
Какой нить "шутник" лом в снегу поставит.Таких дураков хватает.
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6k
Алексей 49 минут назад
Те пацаны, которые в детстве с высоты штурмуют кучи снега, в случае чего в будущем точно не будут "штурмовать" Верхний Ларс.
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12k
Dihydrogen Monoxide 54 минуты назад
Каждый взрослый мужчина - это случайно выживший мальчик).
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78k
Viktor 2 часа назад
Нормальные дети, не ботаны! Мы, помню, по стройкам шарились, ещё и не с такой высоты в кучу с песком летали и прочие подобные шалости вытворяли! Сейчас думаю - как только живые и целые остались.
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
О, себя в те года вспомнил!)) Я и в снег прыгал.. в и кучку листьев. Норм аттракцион, если не мелочиться на снеге/листьях))
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39k
Александр 2 часа назад
Кто не прыгнет тот лох )))
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