Тюменские дети развлекаются тем, что прыгают в кучу снега с высоты

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В комментариях к посту жители отметили, что такие игры могут закончиться переломами.
В Тюмени заметили ребят, прыгающих с большой высоты в кучу снега. Сразу так захотелось вернуться в детство», — указано в соцсети.
В комментариях к посту жители отметили, что такие игры могут закончиться переломами.
«Лучше ведь ноги переломать себе», — возмутилась тюменка Ольга.
«Выглядит небезопасно», — добавил Антон.
«Не все потеряно, ребятки молодцы, снегу подкидывают», — отметил Игорь.
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мы в песок прыгали да ещё и сальто
Просто мы, увы, повзрослели и смотрим на самих себя, в лице наших детей, с осуждением.
Они прохожих не задирают, не воруют, не дерутся, в монитор уткнувшись не сидят.
Одно жаль. В их возрасте я в школьном кружке радиоделом занимался, на стадионе "Динамо" самбо, и в аэроклубе прыгал. И по родительскому кошельку это не било. А теперь много бесплатных секций? Про аэроклубы я вообще молчу, во многих городах их просто позакрывали, а где остались за прыжки платить надо и немало.
« Прыгали с парнями с гаража. На третьем заходе Ржавый спрыгнул и сломал себе ногу, потом прыгнул я и сломал ему руку. Не знаю, как он завтра в гипсе прыгать будет.»