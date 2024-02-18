Тюменские дети развлекаются тем, что прыгают в кучу снега с высоты

В Тюмени заметили ребят, прыгающих с большой высоты в кучу снега. Сразу так захотелось вернуться в детство», — указано в соцсети.

В комментариях к посту жители отметили, что такие игры могут закончиться переломами.

«Лучше ведь ноги переломать себе», — возмутилась тюменка Ольга.

«Выглядит небезопасно», — добавил Антон.

«Не все потеряно, ребятки молодцы, снегу подкидывают», — отметил Игорь.