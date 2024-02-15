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Неудачная стрижка сделала собаку популярной в сети

Неудачная стрижка сделала собаку популярной в сети

Автор:
15 февраля 2024 10:18
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   прическа   собача   стрижка   
2309
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Правильно подобранная причёска преображает не только людей, но и животных. К сожалению, иногда бывает так , что у хозяина слишком безумная фантазия или у парикмахера руки растут из того места, на котором он сидит.

С животными парикмахерские провалы случаются ничуть не реже, чем с людьми.

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Метки: Видео   Пёс   животные   прическа   собача   стрижка   
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11  комментариев
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7k
Duckk Час назад
Стрижка? Парик присобачили!
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191
ruslan d Полминуты назад
Я с такой всё детство проходил
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3k
ho;'k 14 минут назад
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33k
Slonyash 18 минут назад
Красавчик!
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26k
ЦСКА Полчаса назад
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16k
Kostick 46 минут назад
это тот парикмахер, что всем стрижки в "жмурки" делал? не?

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1k
surgy 48 минут назад
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9k
vasilykopkov 50 минут назад
Чёткий пацанчик...
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5k
Йож 54 минуты назад
Тик-Ток что только с людьми не делает ради хайпа..... Госпадииии
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217
Dmitry N 54 минуты назад
Хороший мальчик
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