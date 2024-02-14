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Пёс протестировал шлем дополненной реальности

Пёс протестировал шлем дополненной реальности

Автор:
14 февраля 2024 10:24
Сообщество : Животные
Метки: AR   Видео   Пёс   дополненная реальность   животные   интересно   собака   шлем дополненной реальности   
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Хозяин надел на своей пса шлем дополненной реальности и запечатлел питомца во время разных активностей. Животному дали возможность почувствовать себя диджеем, слетать на Луну и сходить на VR-прогулку.

Псу дали попробовать новый шлем дополненной реальности от Apple.

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Метки: AR   Видео   Пёс   дополненная реальность   животные   интересно   собака   шлем дополненной реальности   
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3  комментария
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93k
Доктор Джонс 4 минуты назад
Опасаюсь за пёсью кукуху...
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Трям Полчаса назад
лавров.жыпег
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2k
Александр Ломовицкий 58 минут назад
Ссылка coub.com
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