Пёс протестировал шлем дополненной реальности

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Хозяин надел на своей пса шлем дополненной реальности и запечатлел питомца во время разных активностей. Животному дали возможность почувствовать себя диджеем, слетать на Луну и сходить на VR-прогулку.
Псу дали попробовать новый шлем дополненной реальности от Apple.
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