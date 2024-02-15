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Аферистка под видом курьера ограбила ПВЗ

Аферистка под видом курьера ограбила ПВЗ

Автор:
15 февраля 2024 09:41
Сообщество : Маркетплейс
Метки: ПВЗ   Петербург   аферистка   коробки   курьер   ограбила   пункт выдачи   смекалка   
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В Санкт-Петербурге мошенница под видом курьера компании на глазах у сотрудников Wildberries вынесла из ПВЗ шесть коробок с возвратными товарами на 200 000 рублей. СМИ пишут, что это новая схема мошенничества и по ней обнесли уже несколько пунктов маркетплейса.

Контекст такой: за возвратами товаров регулярно приезжают специальные люди, пикают QR-коды и увозят. Так и неизвестная, закрыв лицо, пришла под видом сотрудника сканировать коробки. Она забрала шесть имевшихся, однако, заказы не списались с баланса ПВЗ, как это обычно происходит. Палево мошенница объяснила тем, что она лишь курьер, а позиции пропадут из базы, когда их якобы уже примут на складе.


Сотрудники пункта развели руками и стали ждать. Лишь спустя время они увидели в тематическом чате, что коробки увезли в никуда не у них одних, и обратились в полицию.

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Метки: ПВЗ   Петербург   аферистка   коробки   курьер   ограбила   пункт выдачи   смекалка   
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11  комментариев
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
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9k
vasilykopkov Час назад
Так им и надо. Они принимают и возвращают товары вообще без документов. Типа - "электронный документооборот", а по факту - бардак.
Надеюсь теперь будут документы сначала делать....
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1k
liveevil 2 часа назад
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7k
Neo 2 часа назад
Как можно быть такими наивными?
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Предположу, что какие то товары (возможно накопившийся возврат) должны были увезти на склад.
Кто то узнал об этом и решил провернуть аферу
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7k
Кружок 2 часа назад
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
ты возьми меня с собой!
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
То есть можно просто зайти в любой ПВЗ, представиться заместителем Бакальчук, всех уволить, закрыть ПВЗ и вывезти оттуда вообще всё, а не только десяток коробок? Или перевести сотрудников на другое место работы (в свою контору например).
Прикольно у них там... При таком раскладе, развод был вопросом времени.
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