Аферистка под видом курьера ограбила ПВЗ

В Санкт-Петербурге мошенница под видом курьера компании на глазах у сотрудников Wildberries вынесла из ПВЗ шесть коробок с возвратными товарами на 200 000 рублей. СМИ пишут, что это новая схема мошенничества и по ней обнесли уже несколько пунктов маркетплейса.
Контекст такой: за возвратами товаров регулярно приезжают специальные люди, пикают QR-коды и увозят. Так и неизвестная, закрыв лицо, пришла под видом сотрудника сканировать коробки. Она забрала шесть имевшихся, однако, заказы не списались с баланса ПВЗ, как это обычно происходит. Палево мошенница объяснила тем, что она лишь курьер, а позиции пропадут из базы, когда их якобы уже примут на складе.
Сотрудники пункта развели руками и стали ждать. Лишь спустя время они увидели в тематическом чате, что коробки увезли в никуда не у них одних, и обратились в полицию.
Источник:
- Женщина решила проверить ковёр, разложив его на столе сотрудницы пункта выдачи
- Весельчаки разыграли доставщика пиццы
- Мужчина недоволен тем, что ему не дали доступ к интернету в пункте выдачи
- Ночная доставка Wildberries и неадекватный курьер
- Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета
Надеюсь теперь будут документы сначала делать....
Кто то узнал об этом и решил провернуть аферу
Прикольно у них там... При таком раскладе, развод был вопросом времени.