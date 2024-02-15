Аферистка под видом курьера ограбила ПВЗ

Контекст такой: за возвратами товаров регулярно приезжают специальные люди, пикают QR-коды и увозят. Так и неизвестная, закрыв лицо, пришла под видом сотрудника сканировать коробки. Она забрала шесть имевшихся, однако, заказы не списались с баланса ПВЗ, как это обычно происходит. Палево мошенница объяснила тем, что она лишь курьер, а позиции пропадут из базы, когда их якобы уже примут на складе.

Сотрудники пункта развели руками и стали ждать. Лишь спустя время они увидели в тематическом чате, что коробки увезли в никуда не у них одних, и обратились в полицию.