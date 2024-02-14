FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2009 постов • 503 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Сила, грация и удивительно огромный хвост мейн-куна

Сила, грация и удивительно огромный хвост мейн-куна

Автор:
14 февраля 2024 15:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Мейн-кун   грация   животные   кот   красота   хвост   
685
1
1

Все кошатники (и не только) знают, что мейн-куны - это настоящие "цари" кошачьего мира. С этим, конечно, можно поспорить, но вряд ли кто-то осмелится бросить вызов этим величественным великанам.

Да, они действительно очень большие, но мало кто обращает внимание на их хвост. Это ведь настоящий небоскреб, а не хвост! Эх, какой же великолепный котище!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Мейн-кун   грация   животные   кот   красота   хвост   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
670
Нежмисто Живисто 19 минут назад
Царь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
25k
Slawa49 14 секунд назад
да уж, собачникам не понять)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 6 минут назад
каков красавец!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

840180



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому
Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
Кто пойдет на выборы президента России
Кто пойдет на выборы президента России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень мудрый человек

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#факты#позитив#авто аварии#Россия#Реакция#история#кино
#животные#машина#интересное#в мире#аварии#кот#люди#собака#полиция#Разное
#Прикол#автомобили#интересно#забавно#ДТП#США#Автовсячина#природа#конфликт#истории
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Сорока не даёт коту спокойно идти по улице Сорока не даёт коту спокойно идти по улице Ночной кошмар владельца натяжного потолка Ночной кошмар владельца натяжного потолка Не стой под стрелой Не стой под стрелой Кошачья грация Кошачья грация Шикарный кот, похожий на Рона Перлмана Шикарный кот, похожий на Рона Перлмана

На что жалуетесь?

Вернуться