Сила, грация и удивительно огромный хвост мейн-куна

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Все кошатники (и не только) знают, что мейн-куны - это настоящие "цари" кошачьего мира. С этим, конечно, можно поспорить, но вряд ли кто-то осмелится бросить вызов этим величественным великанам.
Да, они действительно очень большие, но мало кто обращает внимание на их хвост. Это ведь настоящий небоскреб, а не хвост! Эх, какой же великолепный котище!
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