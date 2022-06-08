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Сорока не даёт коту спокойно идти по улице

Сорока не даёт коту спокойно идти по улице

Автор:
08 июня 2022 09:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кот   кошка   преследование   птицы   сорока   хвост   
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Некоторые птицы питают большую слабость к кошачьим хвостам. Пернатый герой ролика явно входит в их число. Он увидел на улице кота и начал преследовать его, чтобы дёрнуть за хвост.
А я что? А я ничего! Гуляю тут просто.

Источник:

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Метки: видео   животные   кот   кошка   преследование   птицы   сорока   хвост   
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3  комментария
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7k
Сергей 23 минуты назад
Довыеживается
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4k
bumtester 36 минут назад
Думаю, просто где то там у нее гнездо
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35k
Mamin Sibiriak 55 минут назад
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