Сорока не даёт коту спокойно идти по улице

346
1
1
Некоторые птицы питают большую слабость к кошачьим хвостам. Пернатый герой ролика явно входит в их число. Он увидел на улице кота и начал преследовать его, чтобы дёрнуть за хвост.
А я что? А я ничего! Гуляю тут просто.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кошка помешала хозяйке снять видео
- Котокатастрофа: хвостатые свалили хозяина
- Пёс защитил морскую свинку от нападок кошки
- Одной левой: кошка против летучей мыши
- Как в мультиках: кот перехитрил преследующего его пса
Новости партнёров