В Калуге засняли организованную толпу уток, которые ходят гуськом

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В микрорайоне Терепец заметили сотни уток, которые ходят гуськом за своим вожаком. Они растянулись одной длинной цепочкой и направлялись доверчиво за своим руководителем.
Они явно что-то задумали.
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