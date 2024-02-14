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В Калуге засняли организованную толпу уток, которые ходят гуськом

В Калуге засняли организованную толпу уток, которые ходят гуськом

Автор:
14 февраля 2024 11:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Терепец   гуськом   животные   забавно   птицы   удивительно   утки   
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В микрорайоне Терепец заметили сотни уток, которые ходят гуськом за своим вожаком. Они растянулись одной длинной цепочкой и направлялись доверчиво за своим руководителем.

Они явно что-то задумали.

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Метки: Видео   Терепец   гуськом   животные   забавно   птицы   удивительно   утки   
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7  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Погода не летная вот они и пешком пошли
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711
Александр 50 минут назад
А есть организованная толпа гусей, которые ходят утком?
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5k
Денис Час назад
Гуси - гуськом
Утки - утьком
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5k
Григорий Час назад
уткопровод обнаружил)
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ага, они же такие дуры, прямо по снежной целине ломанутся, вместо натоптанной тропинки.
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39k
Александр 2 часа назад
Слова пацана насмотрелись, теперь держат район...
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