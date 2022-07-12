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Пернатая мать-героиня на прогулке с утятами

Пернатая мать-героиня на прогулке с утятами

Автор:
12 июля 2022 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   животные   мама   птицы   санкт-петербург   утки   утята   
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На озере в окрестностях Санкт-Петербурга заметили настоящую пернатую мать-героиню. Утка вывела на прогулку 33 утёнка! Очевидцы запечатлели огромное пернатое семейство.

Все равны как на подбор

Утята плыли за мамой колонной и старались не отставать друг от друга. Не исключено, что большая часть из малышей приемные. Интересно, сколько утят она "усыновила"?

Источник:

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Метки: Россия   видео   животные   мама   птицы   санкт-петербург   утки   утята   
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2  комментария
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Cornho 36 минут назад
"На озере в окрестностях Санкт-Петербурга..."
Только это не озеро, а Финский залив в районе Сестрорецка.
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