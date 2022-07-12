Пернатая мать-героиня на прогулке с утятами

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На озере в окрестностях Санкт-Петербурга заметили настоящую пернатую мать-героиню. Утка вывела на прогулку 33 утёнка! Очевидцы запечатлели огромное пернатое семейство.
Все равны как на подбор
Утята плыли за мамой колонной и старались не отставать друг от друга. Не исключено, что большая часть из малышей приемные. Интересно, сколько утят она "усыновила"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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