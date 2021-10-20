Заряжающие позитивом латиноутки

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Порция хорошего настроения от аниматора под ником LeopARTnik, давно зарекомендовавшего себя юмористическими роликами с различными животными.
В видео играет песня "Mariachiando" - Doug Maxwell/Jimmy Fontanez
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