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Заряжающие позитивом латиноутки

Заряжающие позитивом латиноутки (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 09:11
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: LeopARTnik   видео   животные   креатив   музыка   прикол   птицы   утки   
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Порция хорошего настроения от аниматора под ником LeopARTnik, давно зарекомендовавшего себя юмористическими роликами с различными животными.
В видео играет песня "Mariachiando" - Doug Maxwell/Jimmy Fontanez

Источник:

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Метки: LeopARTnik   видео   животные   креатив   музыка   прикол   птицы   утки   
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2  комментария
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9k
insaider Час назад
Утки норм,спасибо за позитив!
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29k
Snork Snorkoff 22 минуты назад
Попки у него круче вышли )

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