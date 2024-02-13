Трудное детство: развлекались как могли!

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Да уж, как вспомнишь своё детство сейчас нынешним детям с мобильными телефонами это даже в кошмарном сне не приснится.
Интересно, а сейчас дети по стройке лазают?
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Зато было детство:)
В карманах патроны от "Калаша" , ПМ и чёрт знает от чего ещё , под кроватью взрывпакеты , "трубчатый" и "семидырчатый" порох , на балконе карбид и селитра...
Зацепинг - в порядке вещей - через город шла железная дорога до танкового завода и поезда шли вполне медленно.
Прыгали с крыши пятиэтажки на стволы растущих рядом берёз.
А "солнышко" на качелях , это просто пыль !
И это было у всех пацанов !
На минуточку - Белоруссия , 80-е годы , а не Кавказ.
Он тож куда-то взад оглядывается...
Кстати, я новопидорский язык не понимаю, что есть душнилово? Кто кого душит?
Называется, сходил в магазин за макаронами)))
Сейчас у нас в городе перекрыли забором горку, на которой однажды ребёнок доехал на ватрушке до речки. Там глубина, по колено. И было такое только один раз, но сейчас готовы запретить вообще все, лишь бы жопу прикрыть.
Сын сказал, что их поколение умней нашего.
Я с ним, в целом согласен, но заметил: что в наше время в инструкции по эксплуатации авто писали как поменять поршневые кольца, а сейчас пишут "не пить электролит