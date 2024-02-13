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Трудное детство: развлекались как могли!

Трудное детство: развлекались как могли!

Автор:
13 февраля 2024 12:30
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Пал Палыч и Агриппина Кузьминична   Юмор   детство   прикко   развлечение   
2471
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Да уж, как вспомнишь своё детство сейчас нынешним детям с мобильными телефонами это даже в кошмарном сне не приснится.

Интересно, а сейчас дети по стройке лазают?

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Метки: Видео   Пал Палыч и Агриппина Кузьминична   Юмор   детство   прикко   развлечение   
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39  комментариев
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303
ruslan d 2 часа назад
Ну были бы у нас такие гаджеты , мы бы тоже по стройкам не лазили )))
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187
Рома 15 минут назад
Я до сих пор не понимаю - как я вообще выжил ?!
В карманах патроны от "Калаша" , ПМ и чёрт знает от чего ещё , под кроватью взрывпакеты , "трубчатый" и "семидырчатый" порох , на балконе карбид и селитра...
Зацепинг - в порядке вещей - через город шла железная дорога до танкового завода и поезда шли вполне медленно.
Прыгали с крыши пятиэтажки на стволы растущих рядом берёз.
А "солнышко" на качелях , это просто пыль !
И это было у всех пацанов !
На минуточку - Белоруссия , 80-е годы , а не Кавказ.
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83
Петр Петров Рома 3 минуты назад
Ты просто фартовый!
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52k
Aleksandr 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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913
Дмитрий 19 минут назад
Да.... было время золотое.
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43k
Aleks 21 минуту назад
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20k
Сергей Шишкин 24 минуты назад
Вот качели в детстве были, сейчас мамашки в обморок попадали бы.

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8
Роман ___ Полчаса назад
лучше всяких сереалов!
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6k
heta Полчаса назад
С большой гордостью могу сказать, что детство у нас было. Нет, не так - БЫЛО.
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22k
kσρβγς 36 минут назад
Странные ракурсы, она смотрит куда-то вглубь комнаты, хотя он стоит у окна рядом (рядом - ибо смотрят на одно и то же)...
Он тож куда-то взад оглядывается...
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18k
Сергей 36 минут назад
"Из-за аварии в городе пропал интернет. Растерянные люди ходят по городу, показывают друг другу фотографии и спрашивают: "Тебе нравится?"))
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5k
вася васильев 50 минут назад
А баба чё? На 50 лет мужика моложе что-ли??
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708
Mazabest Час назад
Они все же поженились)))
Называется, сходил в магазин за макаронами)))
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14k
Евгений Час назад
Сейчас, защита детей, стала инструментом для продвижения своих целей и непопулярных инноваций. Заботой о детях можно прикрыть что угодно. Например закрыть бесплатную стоянку или гаражный кооператив, а потом, через год-другой, забабахать на этом месте очередной человейник или торговый центр.
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21k
иванов дмитрий Час назад
Тут редко вспоминают, но мы каждую весну катались на льдинах.
Сейчас у нас в городе перекрыли забором горку, на которой однажды ребёнок доехал на ватрушке до речки. Там глубина, по колено. И было такое только один раз, но сейчас готовы запретить вообще все, лишь бы жопу прикрыть.
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