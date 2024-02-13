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Танцевальная битва закончилась дракой

Танцевальная битва закончилась дракой

Автор:
13 февраля 2024 09:22
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   драка   конфликт   люди   танец   танцор   
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Танцоры показывают свои умения, зрители подбадривают своих любимчиков — что может быть занимательнее? Оказывается, только драка, начавшаяся во время битвы. Причём драка реальная и вовсе не смешная.

Есть мнение, что соперник особенно едко высмеял танцора, что и привело к физическому насилию.


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Метки: Видео   драка   конфликт   люди   танец   танцор   
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3  комментария
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4k
DVPET Час назад
Танцевальная битва? Это когда под что-то, отдаленно напоминающее музыку, пара придурков по очереди кидают понты без риска выхватить в табло? Ведь если такие же движения делать на районе, риск выхватить в табло стопроцентный...
Хотя и тут риск не нулевой, почему же драка то не смешная?
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15k
Ivan 10 минут назад
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14k
KotSkripaley 23 минуты назад
Польза от этого видео в том, что я заметил, что у меня центральный канал играет тише фронта.
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