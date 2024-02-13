Танцевальная битва закончилась дракой

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Танцоры показывают свои умения, зрители подбадривают своих любимчиков — что может быть занимательнее? Оказывается, только драка, начавшаяся во время битвы. Причём драка реальная и вовсе не смешная.
Есть мнение, что соперник особенно едко высмеял танцора, что и привело к физическому насилию.
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Хотя и тут риск не нулевой, почему же драка то не смешная?