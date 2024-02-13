Девочки решили покурить в школьном туалете и пожалели об этом

1793
1
1
Школьницы выложили в социальные сети фотографии, на которых они курят вейп в школьном туалете. Пользователю сети понадобилось всего несколько минут, чтобы найти их школу, в которой они учатся и отправить компромат директору.
Парень вычислил школу, написал письмо директору заведения и прикрепил компромат на двух учениц.
Источник:
Ссылки по теме:
- Очень крепкий сон ученика на уроке
- В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле
- Бодрая разминка в классе
- Девушка пытается распилить доску
- Учительница заступилась за школьника, которого избивала девочка
Новости партнёров
реклама