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Девочки решили покурить в школьном туалете и пожалели об этом

Девочки решили покурить в школьном туалете и пожалели об этом

Автор:
13 февраля 2024 09:02
Метки: Видео   компромат   курение   туалет   ученица   школа   
1793
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1

Школьницы выложили в социальные сети фотографии, на которых они курят вейп в школьном туалете. Пользователю сети понадобилось всего несколько минут, чтобы найти их школу, в которой они учатся и отправить компромат директору.

Парень вычислил школу, написал письмо директору заведения и прикрепил компромат на двух учениц.

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Метки: Видео   компромат   курение   туалет   ученица   школа   
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10  комментариев
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4k
Евгений 47 минут назад
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85
Наталья Тихонова 46 минут назад
А нахрена мне новости про американских девок?
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6k
Lexx 50 минут назад
Этого героического парня, сто пудов в школе чморили и его башка частенько окуналась в унитаз в девчачьем туалете.
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17k
ss 54 минуты назад
То есть,
камеры стоят в туалете?!!... Как мило.
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356
Alex Roland ss 50 минут назад
Камеры у них в смартфонах ... ку ку ....
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Тотальная слежка! Нарушение прав ребёнка! Ужас - даже лица не закрыты! У нас к детям относятся бережно - ученики перед занятиями и между уроками курят практически открыто рядом со школой, никого не стесняясь класса со второго и до выпускников, и девочки, и мальчики. Учителя делают вид, что этого не замечают. Если посторонний взрослые сделает замечание, то будут безнаказанно посланы.
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