Мужчина протестировал шлем дополненной реальности в туалете

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Новый шлем дополненной реальности Apple Vision Pro наделал немало шума. Пользователи сети, которым удалось заполучить гаджет, начали делиться необычными идеями его использования. Автор видео показал, как можно использовать шлем в туалете.
Туалет смешанной реальности
В шлем дополненной реальности можно одновременно видеть и реальный мир, и виртуальные объекты.
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Дело было в трамвае.