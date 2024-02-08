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Мужчина протестировал шлем дополненной реальности в туалете

Мужчина протестировал шлем дополненной реальности в туалете

Автор:
08 февраля 2024 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Apple Vision Pro   Видео   Прикол   будущее   очки дополненной реальности   туалет   
6968
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Новый шлем дополненной реальности Apple Vision Pro наделал немало шума. Пользователи сети, которым удалось заполучить гаджет, начали делиться необычными идеями его использования. Автор видео показал, как можно использовать шлем в туалете.

Туалет смешанной реальности

В шлем дополненной реальности  можно одновременно видеть и реальный мир, и виртуальные объекты.

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Метки: Apple Vision Pro   Видео   Прикол   будущее   очки дополненной реальности   туалет   
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41  комментарий
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4k
Отвратительный Мужик 7 часов назад
Пока там нет 3D порнухи это бесполезный девайс.
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12k
Graf_Dracula 38 минут назад
Так вот для чего это создали. Чтобы срать с высоких гор на всё это
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17k
Majul Час назад
Ага, только все равно НЕ горный воздух )
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10k
Крошка Кайдзю 3 часа назад
"Как горный орел на вершинах Кавказа...."
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6k
Атомный Крот 4 часа назад
"Лучше нету красоты, чем пописать с высоты"
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14k
Artem 4 часа назад
Это, видимо, самое идеальное использование данного аппарата.
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1k
Kra 4 часа назад
похоже на уход из реальности...
"Доктор, мы их теряем!!"
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23k
BiZ 4 часа назад
ьля, я ждал, что под ним скала провалится и он полетит вниз.. для ускорения процесса.
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25k
MrGod 4 часа назад
Срачельник выходит на новый уровень?
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24k
Valiko 4 часа назад
Дополненная реальность в туалете по версии нейросетей:
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868
kan35 4 часа назад
Меня вот удивляет регулярная реклама Apple на фишках. Метрополия выпустила новые бусы для индейцев, все выстраиваемся в очередь за новинкой!!!
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31k
Григорий 5 часов назад
Делаешь заготовку падение с небоскрёба и процесс дефекации происходит в несколько раз быстрее и мощнее. Соседи немного волноваться будут в первые разы от твоих криков, но это ничего, привыкнут.
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533
zaeb 5 часов назад
Очнись , ты серешь.
Дело было в трамвае.
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43k
Aleks 5 часов назад
Теперь хочу себе такие очки... Мечта жизни - посрать на Эвересте летним утром.
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3k
Kom9ipa 5 часов назад
Это дополнение к известной поговорке: лучше нету красоты, чем пописать с высоты.
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1k
raael13 5 часов назад
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1k
Гера 5 часов назад
Может сложиться искаженное мнение о горном воздухе и его запахах )
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874
Maxim Russo 5 часов назад
Ура!!! Наконец, нашли применение для девайса за 900 К руб.!
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2k
РАТНИК 5 часов назад
А что бы вылечить запор, будет выскакивать Зеленский и кричать дай , дай , дай...
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−2
9k
Роман 6 часов назад
Производители освежителей воздуха должны задуматься, с появлением вайфаев в домах они и так получили непоправимый удар.
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