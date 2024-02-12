Четвероногий воришка был пойман с поличным у холодильника

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Житель Португалии подкараулил хитрых питомцев возле холодильника и запечатлел похождения своих домашних животных.
Молодой человек сделал вид, что покинул свою квартиру, а сам спрятался за углом кухни.
Вороватые домашние любимцы не заставили себя долго ждать и один за другим появились возле холодильника.
Более крупный пёс открыл дверцу и принялся утолять голод, но, словно почувствовав слежку за своей персоной, закрыл холодильник и не поделился с соплеменником.
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