Четвероногий воришка был пойман с поличным у холодильника

Молодой человек сделал вид, что покинул свою квартиру, а сам спрятался за углом кухни.

Вороватые домашние любимцы не заставили себя долго ждать и один за другим появились возле холодильника.

Более крупный пёс открыл дверцу и принялся утолять голод, но, словно почувствовав слежку за своей персоной, закрыл холодильник и не поделился с соплеменником.