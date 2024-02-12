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Четвероногий воришка был пойман с поличным у холодильника

Четвероногий воришка был пойман с поличным у холодильника

Автор:
12 февраля 2024 10:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Холодильник   Юмор   животные   забавно   пес   собака   
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Житель Португалии подкараулил хитрых питомцев возле холодильника и запечатлел похождения своих домашних животных.

Молодой человек сделал вид, что покинул свою квартиру, а сам спрятался за углом кухни.

Вороватые домашние любимцы не заставили себя долго ждать и один за другим появились возле холодильника.

Более крупный пёс открыл дверцу и принялся утолять голод, но, словно почувствовав слежку за своей персоной, закрыл холодильник и не поделился с соплеменником.


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Метки: Видео   Прикол   Холодильник   Юмор   животные   забавно   пес   собака   
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МихА Полчаса назад
Прохиндеи))
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