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В Китае любители пиротехники с размахом отметили наступление Нового года

В Китае любители пиротехники с размахом отметили наступление Нового года

Автор:
12 февраля 2024 08:56
Метки: Видео   Китай   Новый год   в мире   китайский новый год   фейерверк   
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В ночь с 9 на 10 февраля по восточному календарю наступил год Зеленого деревянного дракона. Жители Китая, отмечающие наступление Нового Года, не скупились на самые разные пиротехнических изделия.

Когда празднование Нового года больше похоже на начало Третьей мировой.

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Метки: Видео   Китай   Новый год   в мире   китайский новый год   фейерверк   
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