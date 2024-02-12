В Китае любители пиротехники с размахом отметили наступление Нового года

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В ночь с 9 на 10 февраля по восточному календарю наступил год Зеленого деревянного дракона. Жители Китая, отмечающие наступление Нового Года, не скупились на самые разные пиротехнических изделия.
Когда празднование Нового года больше похоже на начало Третьей мировой.
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