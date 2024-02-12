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Сообщество Без кота и жизнь не та 1998 постов • 502 подписчика подписаться
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Автокормушка спровоцировала ссору между котами

Автокормушка спровоцировала ссору между котами

Автор:
12 февраля 2024 08:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   автокормушка   драка   животные   кормушка   кот   ссора   
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Домашний кот был крайне недоволен тем, что автокормушка не выдала ему еду и решил выместить злобу на другом питомце.

К счастью многих владельцев, не все котофеи освоили навык взлома автокормушек. Некоторые из них лишь яростно размахивают лапами и в неудачном перекусе обвиняют всех, кто стоит поблизости. Недовольный котейка из ролика именно так и поступил.

Этот пушистый был крайне огорчен тем, что машина ничего ему не насыпала. А так, как настроение было безвозвратно испорчено, проказник решил обвинить во всех бедах своего приятеля и завязал с ним драку.

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Метки: Видео   автокормушка   драка   животные   кормушка   кот   ссора   
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1  комментарий
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Евгений Д 51 минуту назад
Да там кормушка похоже ни кому не насыпала.
Не знаю зачем эти кормушки- у нас всегда корм стоит и кто и когда захотел подбежал и погрыз.
Может если только толстого кота ограничить в еде ???
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