Автокормушка спровоцировала ссору между котами

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Домашний кот был крайне недоволен тем, что автокормушка не выдала ему еду и решил выместить злобу на другом питомце.
К счастью многих владельцев, не все котофеи освоили навык взлома автокормушек. Некоторые из них лишь яростно размахивают лапами и в неудачном перекусе обвиняют всех, кто стоит поблизости. Недовольный котейка из ролика именно так и поступил.
Этот пушистый был крайне огорчен тем, что машина ничего ему не насыпала. А так, как настроение было безвозвратно испорчено, проказник решил обвинить во всех бедах своего приятеля и завязал с ним драку.
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Не знаю зачем эти кормушки- у нас всегда корм стоит и кто и когда захотел подбежал и погрыз.
Может если только толстого кота ограничить в еде ???