Автокормушка спровоцировала ссору между котами

К счастью многих владельцев, не все котофеи освоили навык взлома автокормушек. Некоторые из них лишь яростно размахивают лапами и в неудачном перекусе обвиняют всех, кто стоит поблизости. Недовольный котейка из ролика именно так и поступил.

Этот пушистый был крайне огорчен тем, что машина ничего ему не насыпала. А так, как настроение было безвозвратно испорчено, проказник решил обвинить во всех бедах своего приятеля и завязал с ним драку.