Кототелевизор: кот с большим интересом следит за птицей

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Владелец кота снял забавное видео со своим питомцем. Кот пристально наблюдал за синицей, которая лакомилась зёрнами в кормушке за окном.
Видит око, да зуб неймет. Питомец буквально не может отвести взгляд от птицы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но тикток круче. Слева щас сидит кот, который смотрит на меня, как я смотрю на кота, который смотрит на синицу