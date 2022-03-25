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Сообщество Без кота и жизнь не та 1209 постов • 426 подписчиков подписаться
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Кототелевизор: кот с большим интересом следит за птицей

Кототелевизор: кот с большим интересом следит за птицей (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 08:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кормушка   кот   прикол   птица   синица   
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Владелец кота снял забавное видео со своим питомцем. Кот пристально наблюдал за синицей, которая лакомилась зёрнами в кормушке за окном.
Видит око, да зуб неймет. Питомец буквально не может отвести взгляд от птицы.

Источник:

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Метки: видео   животные   кормушка   кот   прикол   птица   синица   
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1  комментарий
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Saplus Час назад
У меня для этого была клетка с попугаем, кот просыпался, садился и весь день в нее таращился.
Но тикток круче. Слева щас сидит кот, который смотрит на меня, как я смотрю на кота, который смотрит на синицу
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