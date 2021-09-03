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Енот, который приучен к работе с малых лет

Енот, который приучен к работе с малых лет (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 08:13
Сообщество : Животные
Метки: видео   енот   животные   милота   помощник   работа   сша   
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Проживающий в США мужчина пожалел оставшегося без матери енота и забрал его домой. Теперь любопытный зверек постоянно следует за ним и старается помочь. Наблюдать за этой парочкой одно удовольствие.
Настоящий друг и помощник. Есть кому знания передать.

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Метки: видео   енот   животные   милота   помощник   работа   сша   
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3  комментария
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10k
booz223 2 часа назад
Симпатяг, но это просто симпатичный малыш, которому хочется внимания
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2k
Йожык Час назад
Мастер на все лапы!
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6k
Trenzel2003 2 часа назад
Когда нибудь из этого помощника выйдет котлета. Наступят на него или влезет куда нибудь.
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