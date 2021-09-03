Енот, который приучен к работе с малых лет

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Проживающий в США мужчина пожалел оставшегося без матери енота и забрал его домой. Теперь любопытный зверек постоянно следует за ним и старается помочь. Наблюдать за этой парочкой одно удовольствие.
Настоящий друг и помощник. Есть кому знания передать.
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