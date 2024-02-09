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Очередная драка на складе Wildberries в Электростали

Очередная драка на складе Wildberries в Электростали

Автор:
09 февраля 2024 12:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Видео   Подмосковье   драка   инцидент   склад   
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Новая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали попала на видео. Она случилась вскоре после того, как полиция разогнала массовую потасовку, в которой участвовали более сотни человек.

После вчерашней драки, в которой участвовали больше ста сотрудников склада, на камеры попала еще одна. На кадрах видно, как двое мужчин идут за товаром и один из них резко нападает на другого. По данным издания «База», между работниками давно был конфликт, но до рукоприкладства не доходило.

В тот день сотрудник решил расквитаться с соперником, специально позвал его пойти с собой в сторону основного корпуса и избил. Их разнял коллега. Только уехавшим сотрудникам полиции пришлось снова возвращаться на склад, на дерущихся составили протокол.

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Метки: Wildberries   Видео   Подмосковье   драка   инцидент   склад   
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37  комментариев
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12k
Б.Касторский 5 часов назад
В свете последних событий, заказы с ВБ можно считать боевыми трофеями? Столько крови там льется последнее время. Что ни день, то бой.
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843
netBuG 2 часа назад
Молока им не выдают.. Вредная работа. Нервная...
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3k
Autumn2015 2 часа назад
Как в ОАЭ 15% коренного населения удерживает в узде 85% трудовых мигрантов - может пора поучиться у них? Мигранты там только работают, ездят на работу на автобусах с решетками, где попало не болтаются и никогда не смогут получит гражданство. За любые правонарушения едут домой. Кстати, почему не набирать тех же индусов-пакистанцев вместо чурок, они потомственные рабы в низших кастах?
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−2
Миша 2 часа назад
Вот что означает дружный коллектив, приятная атмосфера и проведение регулярный корпоративных мероприятий!
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151
sioma08 2 часа назад
Запасаемся попкорном... Это уже становится сериалом.
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6k
Трям 2 часа назад
"Миньоны 2. Кровь и бетон."
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1k
Алексей 3 часа назад
Ждём продолжения, как в шушарах? Там тоже с драки начиналось
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12k
Властелин 3 часа назад
Делить там на складе нечего. Это личные разборки долг или наркота.
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116
Roi.ru 3 часа назад
На сайте РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИТИВЫ, есть инициатива
"Ограничить долю иностранных сотрудников (трудовых мигрантов), работающих в зарегистрированных и действующих на территории Российской Федерации организациях любой формы собственности десятью процентами от общего числа"

На сайте ROi(точка)ru вверху нужно выбрать "ВСЕ" инициативы.

ПОТРАТЬ 15 МИНУТ РАДИ БУДУЩЕГО СВОИХ ДЕТЕЦ И СТРАНЫ!
Отправляйте ссылки друзьям родным и в местные паблики .
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51k
Элек Мек 3 часа назад
Сжечь на хрен и этот склад,вместе с саксаулами.
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10k
Trenzel2003 3 часа назад
А не пора ли этот гадюшник вообще закрыть???
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13k
Sapsan 3 часа назад
Интересно. Кто там с кем воюет? Таджики с узбеками? Киргизы с туркменами?
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116
Roi.ru Sapsan 3 часа назад
таджики с узбеками писали в сети.
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52k
Aleksandr 3 часа назад
"Чурбаны. Кровь на бетоне" 2я серия
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319
Посейдон 4 часа назад
Трэш шоу - восстание обезьян.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
835
7k
Roman 4 часа назад
А это здание введено в эксплуатацию или тоже тово?
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14k
ron 4 часа назад
Когда они только в перерывах между драками успевают сортировать товары ? )))
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10k
Дмитрий 4 часа назад
Вайлдберис! Выживает сильнейший! Проигравший не получает премию!
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4k
Отвратительный Мужик 5 часов назад
А потом склад возьмёт и случайно сгорит. Это же дикари! Зачем вы их на работу нанимаете ?
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116
Roi.ru Б.Касторский 3 часа назад
А как 15-20 лет назад без них справлялись ?
И сейчас как-нибудь потихоньку места рабочие займут местные !
Главное разогнать и признать диаспоры =ОПГ, чтобы они не могли своих пихать по всюду !
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116
Roi.ru Борис Карабанов 3 часа назад
Был клич выйти и свои дворы почистить БЕСПЛАТНО(в аккурат после уплаты гражданами всех налогов в конце года), поэтому и фи в целом.
Но сам я лично выходил в своем дворе !

По стране болтается 16млн мигрантов (это только официальные данные - те кто встал на миграционный учет ), но все понимают что нелегалов еще минимум 5млн!
Так вот чем они все заняты ?
НАДО ВВОДИТЬ ЗАПРЕТ ДЛЯ НИХ НА РАБОТУ КУРЬЕРАМИ И В ТАКСИ, СРАЗУ МИЛЛИОНОВ 8 РАБОЧИХ ОСВОБОДЯТСЯ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ,СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА !
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116
Roi.ru Б.Касторский 3 часа назад
Палка не то.
Санная тряпка подошла бы!
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