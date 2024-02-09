Очередная драка на складе Wildberries в Электростали

После вчерашней драки, в которой участвовали больше ста сотрудников склада, на камеры попала еще одна. На кадрах видно, как двое мужчин идут за товаром и один из них резко нападает на другого. По данным издания «База», между работниками давно был конфликт, но до рукоприкладства не доходило.

В тот день сотрудник решил расквитаться с соперником, специально позвал его пойти с собой в сторону основного корпуса и избил. Их разнял коллега. Только уехавшим сотрудникам полиции пришлось снова возвращаться на склад, на дерущихся составили протокол.