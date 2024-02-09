Очередная драка на складе Wildberries в Электростали

Новая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали попала на видео. Она случилась вскоре после того, как полиция разогнала массовую потасовку, в которой участвовали более сотни человек.
После вчерашней драки, в которой участвовали больше ста сотрудников склада, на камеры попала еще одна. На кадрах видно, как двое мужчин идут за товаром и один из них резко нападает на другого. По данным издания «База», между работниками давно был конфликт, но до рукоприкладства не доходило.
В тот день сотрудник решил расквитаться с соперником, специально позвал его пойти с собой в сторону основного корпуса и избил. Их разнял коллега. Только уехавшим сотрудникам полиции пришлось снова возвращаться на склад, на дерущихся составили протокол.
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"Ограничить долю иностранных сотрудников (трудовых мигрантов), работающих в зарегистрированных и действующих на территории Российской Федерации организациях любой формы собственности десятью процентами от общего числа"
На сайте ROi(точка)ru вверху нужно выбрать "ВСЕ" инициативы.
ПОТРАТЬ 15 МИНУТ РАДИ БУДУЩЕГО СВОИХ ДЕТЕЦ И СТРАНЫ!
Отправляйте ссылки друзьям родным и в местные паблики .
Собрать всех гастарбайтеров на складах и сжечь?
Жёстко.
И сейчас как-нибудь потихоньку места рабочие займут местные !
Главное разогнать и признать диаспоры =ОПГ, чтобы они не могли своих пихать по всюду !
Но сам я лично выходил в своем дворе !
По стране болтается 16млн мигрантов (это только официальные данные - те кто встал на миграционный учет ), но все понимают что нелегалов еще минимум 5млн!
Так вот чем они все заняты ?
НАДО ВВОДИТЬ ЗАПРЕТ ДЛЯ НИХ НА РАБОТУ КУРЬЕРАМИ И В ТАКСИ, СРАЗУ МИЛЛИОНОВ 8 РАБОЧИХ ОСВОБОДЯТСЯ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ,СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА !
Санная тряпка подошла бы!
Не знаю даже почему.