Как судья видит хоккейный матч

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Судья - это важный элемент в хоккейной коробке. Если бы не он, то игроки бы вели себя иначе. С недавних пор им на шлем нацепляют камеру, чтобы можно было рассмотреть любой эпизод в динамике.
И вот что видит арбитр.
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