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Как судья видит хоккейный матч

Как судья видит хоккейный матч

Автор:
08 февраля 2024 10:12
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   арбитр   судья   хоккей   хоккейный матч   
2489
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Судья - это важный элемент в хоккейной коробке. Если бы не он, то игроки бы вели себя иначе. С недавних пор им на шлем нацепляют камеру, чтобы можно было рассмотреть любой эпизод в динамике.

И вот что видит арбитр.

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Метки: Видео   Спорт   арбитр   судья   хоккей   хоккейный матч   
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4  комментария
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233
ruslan d 5 часов назад
Хоккейные матчи надо показывать именно так
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8k
Николай 2 часа назад
Судья не меньше болеет за хокеистов чем трибуны, вон глотку рвет...
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999
alex_kaka 3 часа назад
это мат убрали и видео получилось совсем короткое :-) на льду мат перемат
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1k
Kra 4 часа назад
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