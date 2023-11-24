Судья предотвратил травму хоккеиста

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Во время хоккейного матча игроки захотели выяснить отношения с помощью кулаков. Один из хоккеистов решил повалить своего соперника и чуть не ударился головой о лёд. К счастью, рядом оказался судья.
Хорошая реакция судьи уберегла драчуна.
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