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Судья предотвратил травму хоккеиста

Судья предотвратил травму хоккеиста

Автор:
24 ноября 2023 12:22
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   Хоккеист   повезло   судья   хоккей   
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Во время хоккейного матча игроки захотели выяснить отношения с помощью кулаков. Один из хоккеистов решил повалить своего соперника и чуть не ударился головой о лёд. К счастью, рядом оказался судья.

Хорошая реакция судьи уберегла драчуна.

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Метки: Видео   Спорт   Хоккеист   повезло   судья   хоккей   
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3  комментария
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323
ruslan d Час назад
молодчик
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2k
anatolis 5 минут назад
Да нехрена он не успел, но за попытку уважуха.
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349
zolotoman 8 минут назад
Красавчик!
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