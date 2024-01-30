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Как ведут себя животные, когда их привозят к ветеринару

Как ведут себя животные, когда их привозят к ветеринару

Автор:
30 января 2024 08:33
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Видео   Прикол   Юмор   животные   кошки   собаки   
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Сотрудники ветеринарной клиники попытались изобразить типичное поведение кошек и собак, когда их привозят на осмотр.

Женщины изобразили поведение чихуахуа, хаски, йоркширского терьера, мопса, американского питбультерьера, немецкого дога, боксёра, а также кошек.

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Метки: Ветеринар   Видео   Прикол   Юмор   животные   кошки   собаки   
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5  комментариев
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251
ApolloOne 16 минут назад
Позитивные тетки. И похоже имитируют, видимо очень большой ветопыт.
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62k
pynh 12 минут назад
Друг спрашивает...
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18k
Мистер Фикс Полчаса назад
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