Как ведут себя животные, когда их привозят к ветеринару

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Сотрудники ветеринарной клиники попытались изобразить типичное поведение кошек и собак, когда их привозят на осмотр.
Женщины изобразили поведение чихуахуа, хаски, йоркширского терьера, мопса, американского питбультерьера, немецкого дога, боксёра, а также кошек.
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Это из этой же оперы.
Каму нах дела как они ведут.
Они бы ещё показали как гадят.