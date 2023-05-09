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Шкодливые животные, которым не бывает скучно

Шкодливые животные, которым не бывает скучно

Автор:
09 мая 2023 10:59
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   енот   животные   кошки   подборка   позитив   собаки   
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Подборка снимков домашних и диких животных, которые любят нарушать правила, установленные человеком.

Любой владелец собаки или кошки может подтвердить, что домашние животные — маленькие бунтари, которые обожают делать безумные вещи и совершенно этого не стесняются. Среди множества повседневных дел у питомцев всегда найдется место для развлечений и проказ, которые веселят не только их, но и их хозяев. Вот несколько смешных снимков животных, которым никогда не бывает скучно.

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Метки: Прикол   енот   животные   кошки   подборка   позитив   собаки   
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hairov Час назад
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АнтонПолднев Час назад
Теперь есть. Рекомендую на бульон и холодец. Домашние куры для этого чудо как хороши.

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