Шкодливые животные, которым не бывает скучно

Любой владелец собаки или кошки может подтвердить, что домашние животные — маленькие бунтари, которые обожают делать безумные вещи и совершенно этого не стесняются. Среди множества повседневных дел у питомцев всегда найдется место для развлечений и проказ, которые веселят не только их, но и их хозяев. Вот несколько смешных снимков животных, которым никогда не бывает скучно.