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Засовывать лампочку в рот было не лучшей идеей

Засовывать лампочку в рот было не лучшей идеей

Автор:
29 января 2024 08:07
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   в мире   лампа   лампочка   люди   фейл   
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Многократно доказано, что засунутую в рот лампочку вытащить практически нереально. Однако это не становится преградой для любителей острых ощущений. Герой видео оказался в незавидной ситуации, когда засунул в рот лампочку.

Молодой человек вставил лампочку и оказался в крайне затруднительном положении. Её часть осталась во рту. Все попытки вытащить лампочку не дали результатов и парень решил прекратить запись.

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Метки: Видео   в мире   лампа   лампочка   люди   фейл   
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4  комментария
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3k
Илья 50 минут назад
Вот таким даже медицинскую помощь оказывать надо запретить , пускай тупиковая ветвь эволюции вымрет .
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1k
Михаил Минуту назад
Эта пять!
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5k
Харон Полчаса назад
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11k
hairov 36 минут назад
Для таких уже придумано -
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