Засовывать лампочку в рот было не лучшей идеей

916
1
1
Многократно доказано, что засунутую в рот лампочку вытащить практически нереально. Однако это не становится преградой для любителей острых ощущений. Герой видео оказался в незавидной ситуации, когда засунул в рот лампочку.
Молодой человек вставил лампочку и оказался в крайне затруднительном положении. Её часть осталась во рту. Все попытки вытащить лампочку не дали результатов и парень решил прекратить запись.
Источник:
Ссылки по теме:
- Парень засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк
- Несчастливое место для самокатчиков
- Не кладите ноутбук на столик в самолёте
- Эффектный финал роллер-прогулки
- Трюк с топориком чуть не закончился трагедией
Новости партнёров
реклама