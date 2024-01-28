В Екатеринбурге мальчик с собакой спасли пенсионерку на инвалидной коляске, которая застряла на рельсах

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Школьник самостоятельно не смог помочь пенсионерке, тогда мальчик привязал собаку поводком к инвалидному креслу и вместе со своим псом они спасли старушку.
Интернет-пользователи в комментариях призвали местные власти разыскать и наградить ребёнка, не оставшегося равнодушным к дальнейшей судьбе попавшей в затруднительное положение местной жительницы на инвалидной коляске.
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PS Собаку от коляски отвязали?