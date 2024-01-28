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В Екатеринбурге мальчик с собакой спасли пенсионерку на инвалидной коляске, которая застряла на рельсах

В Екатеринбурге мальчик с собакой спасли пенсионерку на инвалидной коляске, которая застряла на рельсах

Автор:
28 января 2024 10:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: воспитание   добро   екатеринбург   мальчик   мужик   оступок   помощь   собака   
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Школьник самостоятельно не смог помочь пенсионерке, тогда мальчик привязал собаку поводком к инвалидному креслу и вместе со своим псом они спасли старушку.

Интернет-пользователи в комментариях призвали местные власти разыскать и наградить ребёнка, не оставшегося равнодушным к дальнейшей судьбе попавшей в затруднительное положение местной жительницы на инвалидной коляске.

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Метки: воспитание   добро   екатеринбург   мальчик   мужик   оступок   помощь   собака   
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9  комментариев
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8k
Ntvl Час назад
Респект и уважуха парню, особенно собаке! Тут ни отнять, ни прибавить!
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9k
Роман 9 минут назад
Уважуха пацану!

PS Собаку от коляски отвязали?
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1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Слов нет. Молодцы!!!
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399
Homefighter 57 минут назад
Родителям парня моё уважение. Правильного человека воспитали.
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12k
Артем 58 минут назад
Пацан красавчик! Родителям уважение за воспитание. Но странно то, что мимо проезжают машины, идут люди и НИКТО не поспешил на помощь!
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55k
Опиум для народа 59 минут назад
Я так понимаю что комментаторы, вопящие про "отвратительное нынешнее поколение", языки в жопы засунут? )))
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808
Шурман Час назад
Молодчина и сообразительный .
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