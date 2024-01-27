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Панда-мать в воспитательных целях устроила взбучку своему детёнышу

Панда-мать в воспитательных целях устроила взбучку своему детёнышу

Автор:
27 января 2024 09:55
Сообщество : Животные
Метки: Бамбуковая медведица   Видео   взбучка   детёныш   животные   забавно   панда   
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Посетители китайского закрытого заповедника стали свидетелями непростых взаимоотношений в семействе панд.

Бамбуковая медведица оттаскала своего первенца на глазах у любителей дикой природы.

Видео, размещённое в популярной в Китае соцсети, привлекло внимание миллионов интернет-пользователей, многие из которых написали в комментариях к сюжету, что таким способом панда тренирует своего детёныша переносить падения.


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Метки: Бамбуковая медведица   Видео   взбучка   детёныш   животные   забавно   панда   
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5  комментариев
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16k
GROMOZEKA Час назад
Видать допёк мамку, пецдюк шерстяной
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23k
Valiko 8 минут назад
если эту дебильную музыку поставил мелкий, то поделом ему!
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5k
B@r@bux 14 минут назад
Похоже подобие треугольников доказать не может, безмозгаль.
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1k
kolobok263 Полчаса назад
волшебный пистюль он чудеса творит. нашу школоту также надо воспитывать
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27k
Влад Час назад
Ну и куда смотрит ювенальная юстиция?
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