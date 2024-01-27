Панда-мать в воспитательных целях устроила взбучку своему детёнышу

Бамбуковая медведица оттаскала своего первенца на глазах у любителей дикой природы.

Видео, размещённое в популярной в Китае соцсети, привлекло внимание миллионов интернет-пользователей, многие из которых написали в комментариях к сюжету, что таким способом панда тренирует своего детёныша переносить падения.