Панда-мать в воспитательных целях устроила взбучку своему детёнышу

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Посетители китайского закрытого заповедника стали свидетелями непростых взаимоотношений в семействе панд.
Бамбуковая медведица оттаскала своего первенца на глазах у любителей дикой природы.
Видео, размещённое в популярной в Китае соцсети, привлекло внимание миллионов интернет-пользователей, многие из которых написали в комментариях к сюжету, что таким способом панда тренирует своего детёныша переносить падения.
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