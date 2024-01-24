Поход в спортзал не всегда хорошая идея

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Идти в зал неподготовленным — так себе идея. Можно получить серьезные травмы и проблемы, которые чреваты дальнейшим осложнением в жизни. Так что берегите себя.
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