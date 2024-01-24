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Поход в спортзал не всегда хорошая идея

Поход в спортзал не всегда хорошая идея

Автор:
24 января 2024 08:35
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Юмор   видеео   люди   неудача   спортзал   фейл   
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Идти в зал неподготовленным — так себе идея. Можно получить серьезные травмы и проблемы, которые чреваты дальнейшим осложнением в жизни. Так что берегите себя.

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Метки: Спорт   Юмор   видеео   люди   неудача   спортзал   фейл   
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3  комментария
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Жирный бот Час назад
Нужно с инструктором заниматься, хотябы иногда) чтобы учил как правильно и корректировал тренировки
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ruslan d Полчаса назад
Никогда не мог себя заставить этим заниматься , максимум 6 месяцев отходил и забил навсегда ...
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