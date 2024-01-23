Смышлёный пёс украл лаваш из магазина

Пёс проголодался и, выбрав недорогой хлеб, направился к выходу. Однако путь преградила бдительная сотрудница. Попытка не удалась, вот только пес оказался настойчивым и очень хитрым. Он сделал круг по залу и дождался, когда кассир отвлечется на покупателя. Затем четвероногий вор благополучно покинул супермаркет со своей добычей.

После публикации этих кадров местные волонтеры разыскали животное и отвезли в приют.